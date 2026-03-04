Giải quyết các dự án đất đai tồn đọng: Không hợp thức hóa sai phạm 04/03/2026 17:40

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Chính phủ đặt mục tiêu tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án đất đai tồn đọng, khơi thông nguồn lực nhưng không để xảy ra trục lợi hay phát sinh sai phạm mới.

Theo công bố mới nhất, có hơn 1,67 triệu tỉ đồng được khơi thông từ 3.289 dự án đất đai tồn đọng, chậm triển khai.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4-3, phóng viên đặt câu hỏi về cơ chế giám sát để nguồn lực này thực sự được khai thác, tạo đà tăng trưởng thực chất và không phát sinh rủi ro.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong quá trình xử lý khó khăn, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ba nguyên tắc xuyên suốt.

Cụ thể, việc xử lý phải theo hành lang pháp lý hiện hành. Quá trình tháo gỡ vướng mắc phải xử lý các vi phạm của cá nhân, tổ chức liên quan trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Đặc biệt, không hợp thức hóa các sai phạm và không làm phát sinh sai phạm mới.

Chính phủ đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương trực tiếp xử lý dứt điểm theo thẩm quyền sau khi đã có cơ chế chính sách cho phép. Đối với các dự án cần chính sách đặc thù, Chính phủ trình Quốc hội cho phép áp dụng để tháo gỡ khó khăn.

Trong quá trình xây dựng chính sách, Chính phủ đề xuất các cơ chế giám sát, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng.

Trên cơ sở kiến nghị của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về cơ chế đặc thù như Nghị quyết 170/2024. Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện để không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, không để xảy ra trục lợi chính sách, lợi ích nhóm hay thất thoát lãng phí.

Đồng thời, Nghị quyết của Quốc hội cũng giao Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước phối hợp giám sát, tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của báo chí

Đối với các dự án vướng mắc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết các bộ, địa phương chủ động xử lý theo thẩm quyền. Thời gian qua, Chính phủ đã rà soát, nhận diện khó khăn trong thực thi các luật liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng để trình Quốc hội sửa đổi, ban hành mới.

Theo đó, cơ chế giám sát thực hiện dự án đã được thể chế hóa trong các văn bản như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn.

"Việc này đã tạo hành lang pháp lý mới để xử lý vướng mắc. Trên cơ sở đó, các bộ, địa phương chủ động rà soát, tháo gỡ cho các dự án để sớm triển khai, hoàn thành và đưa vào vận hành", ông Nguyễn Đức Chi nói.

Cung cấp thêm thông tin, Thứ trưởng cho biết Ban chỉ đạo 751 đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều công điện, nghị quyết theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả xử lý từng dự án về Bộ Tài chính và cập nhật trên Hệ thống 751 định kỳ vào ngày 25 hằng tháng để theo dõi, giám sát minh bạch.