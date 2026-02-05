Bộ NN&MT: Sau 4 ngày triển khai Nghị định 49 về đất đai, phản ánh của ba tỉnh đã được xử lý kịp thời 05/02/2026 13:53

(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, ngay sau khi Nghị định 49 được ban hành, Bộ đã theo dõi sát tình hình thực hiện tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý vướng mắc phát sinh.

Sáng 5-2, Bộ NN&MT tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2.

Về triển khai Nghị định số 49/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 (ban hành và có hiệu lực ngày 31-1) trong lĩnh vực đất đai, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết:

Bên cạnh việc ban hành các quy định thể chế, chính sách, cơ quan soạn thảo đã đặc biệt chú trọng đến tính thông suốt của thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai Nghị định này.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhiều lần chỉ đạo các địa phương phân cấp, phân quyền triệt để cho cấp xã, đồng thời yêu cầu chuẩn bị đầy đủ thủ tục hành chính để khi nghị định có hiệu lực, việc giải quyết hồ sơ không bị ách tắc.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai trả lời tại họp báo.

"Ngay sau khi Nghị định được ban hành hai ngày, Bộ NN&MT đã ban hành Quyết định số 445 công bố thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật; có văn bản hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện và công bố thủ tục hành chính", ông Phấn nói.

Đồng thời, Cục Quản lý đất đai cũng ban hành Công văn số 303 hướng dẫn các Sở NN&MT triển khai Nghị định 49 thống nhất trên cả nước. Ngay sau khi các nghị định được ban hành, Bộ đã theo dõi sát tình hình thực hiện tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý vướng mắc phát sinh.

“Đối với Nghị định số 49, sau khoảng bốn ngày triển khai, Bộ đã nhận được phản ánh từ ba địa phương gồm Vĩnh Long, Lai Châu và An Giang. Các vướng mắc đã được giải đáp kịp thời, không chỉ bằng văn bản hướng dẫn của Bộ và Cục chuyên ngành mà còn thông qua trao đổi, làm việc trực tiếp với địa phương”, ông Phấn thông tin.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, lĩnh vực đất đai có tác động lớn đến quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội, do đó mọi khó khăn phát sinh đều phải được xử lý ngay, không để kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.