Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 02/02/2026 11:17

(PLO)- Sáng nay 2-2, tại Hà Nội, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, tiếp nối sau Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự, chủ trì lễ khai mạc. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ NN&MT; UBND TP. Hà Nội; đại diện các địa phương; đại diện một số đại sứ, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam…

Bước chạy đà làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một “xung lực mới” khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, một “đòn bẩy chiến lược” khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Theo Thủ tướng, kế thừa và phát huy “6 điểm nhất” của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Hội chợ mùa Xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt. Đó là Hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình; Hội chợ hướng về Nhân dân, vì Nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao; Hội chợ gắn kết những nhịp cầu giao thương.

“Đây là nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí sáu nhất: tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Đây cũng là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và tuyên chiến trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ”, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

3 kỳ vọng lớn của Thủ tướng đối với Hội chợ Mùa Xuân

Để từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu của Hội chợ mùa Xuân hằng năm là điểm đến tin cậy, địa chỉ uy tín của mọi người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, Thủ tướng đặt ra ba kỳ vọng lớn đối với Hội chợ lần này.

Một là, Hội chợ phải trở thành điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế. Thủ tướng cho rằng, thành công của Hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...).

Thủ tướng đặt ra ba kỳ vọng lớn đối với Hội chợ mùa Xuân.

"Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế. Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và toàn cầu", Thủ tướng nói.

Hai là, Hội chợ phải là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt. Hội chợ không chỉ là một sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy, mà phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ quốc tế; truyền đi tầm vóc, vị thế và “chắp cánh” thương hiệu Việt bay cao, bay ra thế giới.

Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một “không gian” di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Ba là, khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước. Hội chợ chính là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội. Đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị” Việt Nam

Để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất thực sự trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, nơi tinh hoa “hàng hóa Việt Nam - bản sắc Việt Nam - trí tuệ Việt Nam” cùng hội tụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công Thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất, để Hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp.

Chính thức khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”.

Thủ tướng nêu rõ, cần coi Hội chợ lần này là “bước đệm” chiến lược để chuẩn hóa mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa thương hiệu Hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một “chỉ dấu” uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026 này.

Đối với các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ động đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị” Việt Nam. UBND TP. Hà Nội tập trung cao độ bảo đảm công tác an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, dịch vụ tiện ích ở mức cao nhất.

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân nêu cao tinh thần tiên phong, đi đầu dẫn dắt sự phát triển bứt phá; tích cực, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác để tham gia sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia và toàn cầu.

Đối với các tổ chức, đối tác quốc tế, Thủ tướng mong muốn các bạn không chỉ là khách mời, mà là cầu nối, là đối tác tin cậy, là nhà thương thảo để đưa công nghệ nguồn, dòng vốn chất lượng cao và các xu hướng tiêu dùng bền vững của thế giới đến với Việt Nam và của Việt Nam ra thế giới một cách nhanh hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn và vượt trội hơn.