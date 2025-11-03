Thủ tướng: Hội chợ Mùa thu mở ra chặng đường mới cho xúc tiến thương mại tầm vóc quốc tế 03/11/2025 23:26

(PLO)- Thủ tướng nhấn mạnh thành công của Hội chợ Mùa Thu là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam là điểm đến triển vọng, hấp dẫn các nhà đầu tư.

Tối 3-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 diễn ra tại Triển lãm Quốc gia (VEC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025.

Doanh thu mỗi gian hàng đạt 300 triệu đồng

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ VH,TT&DL, UBND TP Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam với tổng diện tích 130.000m2 gồm 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỉ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỉ đồng.

Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỉ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỉ đồng.

Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là “sàn giao dịch thực chất”, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

Thị trường Việt Nam là điểm đến triển vọng và hấp dẫn

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng nhấn mạnh Hội chợ Mùa thu đã mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa quốc gia mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng đánh giá hội chợ đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo, văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi là phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa xã hội và con người.

Song song với đó, hội chợ đã kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại, hòa quyện cùng với những giá trị văn hóa truyền thống.

Nhiều sản phẩm thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước phủ sóng thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

"Thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và quốc tế" - Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa xuân lần thứ hai năm 2026.

Khẳng định Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên và khẩn trương đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa xuân lần thứ hai năm 2026.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phát huy các cơ hội được hình thành tại hội chợ, chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể.

Các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực sản xuất kinh doanh, khẳng định giá trị của thương hiệu Việt Nam.

Với các đối tác, tổ chức quốc tế, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác thương mại, đầu tư chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phát triển xanh, phát triển số và bền vững.

Thủ tướng cũng tin tưởng những kết nối hợp tác, ý tưởng sáng tạo và những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam sẽ tiếp tục được vun đắp, mở rộng, trở thành nguồn lực mới cho sự tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đã tiếp nhận 316 tỉ ủng hộ đồng bào miền Trung Theo Ban tổ chức hội chợ, tính đến nay, chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Lễ khai mạc đã thu được 316 tỉ đồng. Theo Thủ tướng, những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền Trung đã phải gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ, gây ra thiệt hại nặng nề. Sắp tới lại tiếp tục phải đối phó với cơn bão số 13 đang mạnh lên ngoài biển Đông. Do đó, tại buổi lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và chiến sĩ cả nước đồng hành, chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát với người dân vùng thiên tai, bão lũ để đồng bào sớm ổn định lại cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.