Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ Hội chợ Mùa thu 2025 24/10/2025 14:50

(PLO)- Công tác chuẩn bị ở các gian trưng bày tại Hội chợ Mùa thu 2025 đã hoàn thành, sẵn sàng cho Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25-10.

Sáng 24-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ Mùa thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Ghi nhận công tác triển khai cho thấy cơ bản các gian trưng bày đã hoàn thành, sẵn sàng cho Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 25-10.

Cụ thể, toàn bộ công tác thi công hạ tầng, trang trí, bố trí không gian trưng bày tại khu triển lãm đã được gấp rút hoàn thiện, đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật theo kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ hai từ trái qua) kiểm tra tiến độ triển khai Hội chợ Mùa thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Các khu vực chủ đề chính của Hội chợ như “Thu Thịnh Vượng”, “Tinh hoa Văn hóa Việt”, “Tinh hoa Thu Hà Nội”, “Thu Đất Việt – Sắc Nước Hương Thu” và “Thu Gia Đình” đã hoàn thiện, đang triển khai trưng bày sản phẩm.

Các gian trưng bày của các địa phương cũng cơ bản hoàn thành. Tại sự kiện Hội chợ Mùa thu 2025, các địa phương sẽ trưng bày các sản phẩm đặc trưng gắn với văn hoá vùng miền. Mỗi gian trưng bày đều được hoàn thành với các thiết kế công phu, ấn tượng, toát lên nét đặc trưng của từng địa phương.

Nhiều mặt hàng đặc sản địa phương đã được mang đến hội chợ, dự kiến sẽ thu hút đông người tiêu dùng khi hội chợ chính thức diễn ra.

Phó Thủ tướng chỉ đạo triển khai gấp rút các hạng mục, sẵn sàng cho lễ khai mạc diễn ra vào tối 25-10.

Theo báo cáo, các mặt hàng trưng bày tại Hội chợ phong phú và đa dạng, bao gồm các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học và công nghệ, nông sản và thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại, hàng tiêu dùng.

Có khoảng gần 80 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài, với các mặt hàng chủ yếu là máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất.

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25-10 đến ngày 4-11. Đây là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức với quy mô lớn nhất với khoảng 3.000 gian hàng, 2.500 doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng thăm một số gian hàng địa phương, trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng.

Hội chợ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội và các địa phương phối hợp triển khai.

Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%. Đồng thời là dịp để kết nối giữa các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức sáng tạo và công chúng trong nước, đồng thời tạo cơ hội để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc Việt.

Dự kiến chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Chương trình tổng duyệt Hội chợ Mùa Thu 2025.