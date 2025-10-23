'Khi về các vùng quê, phần lớn chỉ còn người già và trẻ nhỏ' 23/10/2025 14:29

(PLO)- Các đại biểu Quốc hội cho rằng Luật Dân số phải thể hiện rõ sự chuyển hướng chính sách từ “quản lý sinh đẻ” sang “phát huy tiềm năng con người”, coi dân số là nguồn lực cho phát triển.

Ngày 23-10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật Phá sản (sửa đổi), Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Dân số, Luật Phòng bệnh.

Cần có ngân hàng tinh trùng để đảm bảo chất lượng dân số

Góp ý về dự thảo Luật Dân số, đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Ninh Bình), cho biết mục tiêu của việc ban hành Luật này là nhằm duy trì tỉ lệ sinh thay thế ổn định, bảo đảm phát triển bền vững chứ không phải chỉ phục hồi dân số như trước đây.

Hiện nay, tình trạng mức sinh thấp dẫn đến thiếu hụt lực lượng lao động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, chính sách dân số phải tác động mạnh, liên tục, có biện pháp khuyến khích thực chất để người dân yên tâm sinh con, nuôi con tốt.

Các biện pháp giảm sinh trước đây đã có hiệu quả nhưng khuyến khích sinh lại chưa đạt kết quả. Vì vậy, cần có chính sách cụ thể, sát thực tế hơn.

Đại biểu cũng cho rằng cần có ngân hàng tinh trùng. Đây là yếu tố quan trọng cho sức khỏe và chất lượng dân số. Chiều cao, cân nặng là một chuyện nhưng quan trọng là phải có sức khỏe.

Về phòng bệnh, với các trường hợp cha mẹ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đại biểu cũng cho rằng Nhà nước cần quản lý, giám sát chặt chẽ và hỗ trợ y tế, kinh tế để họ có thể vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền (đoàn Ninh Bình), cho biết hiện nay khi về các vùng quê thì phần lớn chỉ còn người già và trẻ em. Điều đó cho thấy công tác dân số là vấn đề rất đáng quan tâm, cần được nhìn nhận sâu sắc.

Theo đại biểu, bà tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Dân số, bởi đây là một bước phát triển quan trọng, đánh dấu sự chuyển hướng chính sách từ “dân số - kế hoạch hóa gia đình” sang “dân số và phát triển”.

Nếu như trước đây, mục tiêu chính của chính sách dân số là kiểm soát mức sinh để ổn định quy mô dân số, thì nay trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, giảm sinh, mất cân bằng giới tính khi sinh, chúng ta cần khẩn trương luật hóa cách tiếp cận mới - coi dân số là nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Điều này có nghĩa là cần chuyển mạnh từ quản lý sinh đẻ sang phát huy tiềm năng con người; từ hạn chế tăng dân số sang phát triển dân số hài hòa, toàn diện. Cùng đó, nâng cao chất lượng dân số, tận dụng cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân cư hợp lý, và bảo đảm an sinh xã hội.

Vì vậy, theo đại biểu, mục tiêu ban hành luật phải là thể chế hóa đường lối chuyển trọng tâm chính sách dân số từ “kế hoạch hóa gia đình” sang “dân số và phát triển", và phải được ghi nhận như một tuyên bố chính sách quan trọng nhất trong dự thảo luật. Tuy nhiên, hiện dự thảo luật chưa có quy định nào thể hiện rõ nội dung trọng yếu này.

Lý giải tại sao đây là điểm quan trọng nhất, nữ đại biểu đoàn Ninh Bình cho biết bởi trong hệ thống pháp luật hiện hành, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân do Hội đồng Nhà nước khóa VIII ban hành từ năm 1989 vẫn đang có hiệu lực. Đây được coi là đạo luật gốc của lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong đó, Điều 43 về thực hiện kế hoạch hóa gia đình quy định mọi người có trách nhiệm thực hiện kế hoạch hóa gia đình; có quyền lựa chọn biện pháp sinh đẻ và kế hoạch sinh con theo nguyện vọng; mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ một đến hai con.

“Chính vì vậy, dự thảo Luật Dân số cần có điều khoản rõ ràng, minh bạch về chính sách dân số và phát triển, đồng thời tuyên bố chấm dứt hiệu lực của Điều 43 trong Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân – tức là bãi bỏ cách tiếp cận cũ về công tác dân số kể từ ngày Luật Dân số mới có hiệu lực thi hành.

Đại biểu cũng lưu ý thêm, trong hồ sơ Chính phủ trình, báo cáo rà soát hệ thống pháp luật chưa đề cập mối quan hệ giữa dự luật này và Chương VIII của Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đây là một thiếu sót lớn, cần được khắc phục sớm.