Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025 vinh danh các dự án kiên trì phụng sự 16/12/2025 23:10

(PLO)- Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025 mang chủ đề Kiên trì phụng sự đã vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng trong suốt một hành trình dài.

Tối 16-12, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025 chính thức khép lại mùa thứ ba bằng Đêm Gala Trao giải tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng là giải thưởng thường niên do Báo Nhân Dân chủ trì, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần VCCorp, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có những sáng kiến và dự án cộng đồng tạo tác động tích cực, lâu dài cho xã hội.

Các đại biểu tham dự Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025. Ảnh: Báo Nhân dân.

Năm 2025, giải thưởng mang chủ đề Kiên trì phụng sự, tiếp nối tinh thần của các mùa trước nhưng nhấn mạnh hơn vào những hành trình dài hơi, bền bỉ, âm thầm và nhất quán trong suốt nhiều năm.

Ban Tổ chức cho biết, mùa giải năm nay ghi nhận 160 hồ sơ dự thi, tăng so với 138 dự án của năm 2024.

Các hồ sơ đến từ nhiều loại hình chủ thể, từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến nhóm thiện nguyện và cá nhân, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững, an sinh xã hội cho nhóm yếu thế, tri ân lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hóa và chuyển đổi xanh trong sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, nhấn mạnh sức mạnh của hành động vì cộng đồng không nằm ở những khoảnh khắc tỏa sáng nhất thời, mà ở sự kiên định theo đuổi mục tiêu trong thời gian dài.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại Gala trao giải. Ảnh: Báo Nhân dân.

Theo ông Lê Quốc Minh, kiên trì phụng sự không phải là khẩu hiệu, mà là một cách sống, là lựa chọn của rất nhiều con người, tổ chức mà Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng có cơ hội được đồng hành và ghi nhận.

Mùa giải năm nay ghi dấu nhiều dự án có quy mô và tác động xã hội lớn. Trong lĩnh vực an sinh, Quỹ Thiện Tâm được vinh danh với gần 20 năm hoạt động, triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ y tế, giáo dục, cứu trợ xã hội tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng nguồn lực lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng.

Ở lĩnh vực kinh tế xanh, Miza cho thấy mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành giấy có thể trở thành động lực phát triển bền vững, khi mỗi năm tái chế hàng trăm nghìn tấn giấy phế liệu, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải môi trường.

Trong giáo dục, Trạng Nguyên Education được ghi nhận với hành trình 10 năm đưa tri thức đến hàng chục triệu lượt học sinh trên toàn quốc, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền.

Một số chương trình mang tầm vóc hạ tầng quốc gia cũng được vinh danh, tiêu biểu là chương trình Internet trường học, góp phần quan trọng trong chuyển đổi số giáo dục, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục trên cả nước được kết nối Internet.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân trao các giải thưởng năm Giải thưởng Human Act Prize 2025. Ảnh: Báo Nhân dân.

Bên cạnh đó ở lĩnh vực xã hội, mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau được đánh giá cao nhờ xây dựng được hệ thống an sinh cộng đồng bền vững, hỗ trợ hàng trăm nghìn người cao tuổi và nhóm yếu thế có điều kiện vay vốn, chăm sóc sức khỏe và sống chủ động hơn.

Đáng chú ý, năm nay Hội đồng Chung khảo quyết định bổ sung hạng mục đặc biệt mang tên Phụng sự thầm lặng, nhằm tri ân những cá nhân có đóng góp bền bỉ cho cộng đồng nhưng ít được biết đến.

Hai cá nhân được vinh danh là bà Trần Thị Cẩm Giang, người sáng lập Mái ấm Thiện Duyên tại huyện Củ Chi, TP.HCM, với gần 40 năm chăm sóc trẻ em và người già yếu thế, và bác sĩ Lê Thành Đô, thương binh tại Hà Nội, người đã hơn 20 năm sản xuất và trao tặng miễn phí hàng nghìn chân, tay giả cho người khuyết tật nghèo trên cả nước.