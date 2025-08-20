Công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ 3 20/08/2025 16:23

Chiều 20-8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba năm 2025, với chủ đề Kiên trì phụng sự.

Giải thưởng do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua sáng kiến, dự án cộng đồng bền vững.

Nếu Dấu ấn tiên phong (2023) là sự tôn vinh những người mở lối, Cộng đồng kiến tạo (2024) khẳng định tinh thần hợp lực, thì Kiên trì phụng sự (2025) tiếp tục hành trình bằng sự bền bỉ nuôi dưỡng và phát triển những giá trị đã được gieo mầm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu tại sự kiện.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, cho rằng để một sáng kiến có thể nuôi dưỡng lâu dài và giúp đỡ cộng đồng trên quy mô lớn, cần có chiến lược đúng đắn, sự sáng tạo, nguồn lực bền vững và tinh thần kiên trì. “Nếu hội tụ được, dự án sẽ mang lại tác động xã hội sâu sắc”, ông nói.

Năm nay, Human Act Prize có nhiều điểm mới: triển khai chương trình đào tạo miễn phí cho thủ lĩnh cộng đồng; cơ chế “cố vấn đồng hành cùng dự án” để các dự án nhỏ được hỗ trợ chuyên môn, kết nối nguồn lực; mở rộng Hội đồng Giám khảo lên 12-14 thành viên; UNICEF đồng hành với vai trò Cố vấn phát triển bền vững.

Thêm nhiều đơn vị đồng hành như VinUniversity cùng các tổ chức xã hội, doanh nghiệp; triển lãm Hành động vì cộng đồng được đổi mới, gắn kết với phố đi bộ Hồ Gươm, trưng bày hiện vật và sản phẩm sáng tạo của cộng đồng.

Các dự án tham gia sẽ được chấm trên năm nhóm tiêu chí: tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tính tác động và tính lan tỏa. Cổng đề cử cộng đồng và đăng ký dự án mở từ ngày 20-8-2025 tại địa chỉ https://humanactprize.org/congdongdecu. Gala trao giải sẽ diễn ra vào ngày 13-12-2025.

Trong phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Kiên trì phụng sự chính là tinh thần của Human Act Prize 2025. Trong một thế giới biến động, giá trị thật sự của con người, cộng đồng hay quốc gia không chỉ ở khởi đầu mạnh mẽ, mà ở khả năng đi đến cùng với điều đúng đắn”.

Human Act Prize được tổ chức thường niên từ năm 2023, là nơi vinh danh những sáng kiến vì cộng đồng, đồng thời khích lệ tinh thần phụng sự thầm lặng, bền bỉ và đầy sức lan tỏa trong xã hội.