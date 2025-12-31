Ông Nguyễn Thành Vững giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long 31/12/2025 16:34

(PLO)- Ông Nguyễn Thành Vững được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 31-12, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Thành Vững (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu chúc mừng ông Nguyễn Thành Vững nhận nhiệm vụ mới. Ông Trần Văn Lâu mong muốn đồng chí được chỉ định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực và kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Vững bày tỏ sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; phấn đấu cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.