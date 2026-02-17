Người dân Tây Ninh, Đồng Tháp rộn ràng đón xuân Bính Ngọ 2026 17/02/2026 07:27

Tối 16-2 (29 Tết), trong không khí rộn ràng của thời khắc chuyển giao năm cũ Ất Tỵ 2025 sang năm mới Bính Ngọ 2026, hàng vạn người dân đã đổ về trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp để chờ đón màn bắn pháo hoa nghệ thuật.

Những tràng pháo hoa rực sáng trên bầu trời không chỉ đánh dấu thời khắc thiêng liêng của đêm giao thừa mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mới đủ đầy, hạnh phúc.

Hàng ngàn người dân kéo về Quảng trường Mỹ Tho (Phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp) để xem bắn pháo hoa diễn ra lúc 22h. Ảnh: MỸ THO

Đúng 22 giờ, tại quảng trường Mỹ Tho, phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp), bầu trời bừng sáng bởi những chùm pháo hoa nhiều sắc màu. Người dân từ các xã, phường trong tỉnh tập trung đông đảo, cùng nhau chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ đầu năm. Không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa khắp quảng trường khi từng loạt pháo hoa nối tiếp nhau thắp sáng màn đêm.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Tho trong đêm 29 Tết. Ảnh: MỸ THO

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Đồng Tháp tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 8 địa phương trong đêm giao thừa, trong đó có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại phường Đạo Thạnh và phường Cao Lãnh. Việc bố trí nhiều điểm bắn đã tạo điều kiện để người dân ở các khu vực khác nhau cùng được thưởng thức trọn vẹn không khí xuân.

Hàng ngàn người dân tập trung Quảng trường Khu hành chính khu phố Bình Cư 2 (phường Long An) chờ đón xem bắn pháo hoa. Ảnh: HUỲNH DU

Tại Tây Ninh, hàng ngàn người dân cũng tập trung về khu vực bờ kè trung tâm hành chính công tỉnh, phường Long An, để ngắm pháo hoa và ghi lại những hình ảnh đầu tiên của năm mới.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời phường Long An trong thời khắc giao thừa. Ảnh: HUỲNH DU

Nhiều người chăm chú xem bắn pháo hoa và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm giao thừa. Ảnh: HUỲNH DU

Toàn tỉnh bố trí 14 điểm bắn pháo hoa tại các khu vực trung tâm và không gian công cộng rộng mở như Quảng trường Tô Quyền (phường Tân Ninh), Sân vận động phường Thanh Điền (phường Long Hoa), Quảng trường Khu hành chính khu phố Bình Cư 2 (phường Long An), bờ hồ Dầu Tiếng (xã Dương Minh Châu), cùng nhiều địa điểm khác.

Nhiều bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc giao thừa cùng với những màn pháo hoa rực sáng. Ảnh: HD

Trước thời khắc bắn pháo hoa, các chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm không khí mùa xuân và nét văn hóa đặc trưng đã được tổ chức sôi nổi, góp phần khuấy động không gian đêm giao thừa. Những tiết mục vui tươi, sống động đã thu hút đông đảo người dân đến xem, tham quan và thưởng lãm.

Pháo hoa rực sáng, mở đầu năm mới 2026 đầy kỳ vọng. Ảnh: HUỲNH DU

Từ Đồng Tháp đến Tây Ninh, đêm giao thừa Bính Ngọ 2026 khép lại bằng những khoảnh khắc lung linh sắc màu, mở ra một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.