Thượng tướng Lê Văn Tuyến: Công an Vĩnh Long kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội 30/12/2025 17:26

(PLO)- Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Vĩnh Long nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Ngày 30-12, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long năm 2025, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Toàn lực lượng phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 29,7% so với cùng kỳ năm 2024. Công tác điều tra, khám phá tội phạm đạt tỷ lệ cao, vượt 15,26% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả ba tiêu chí. An ninh cơ sở được giữ vững, có chuyển biến tích cực; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, trong đó có ba mô hình tiêu biểu được Bộ Công an ghi nhận và thông báo nhân rộng toàn quốc.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua cho Công an tỉnh Vĩnh Long, 4 đơn vị cơ sở và 17 đơn vị công an xã, phường dẫn đầu các cụm thi đua trực thuộc Công an tỉnh.

Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long, đánh giá Công an tỉnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh. Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đóng vai trò quan trọng trong cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả Đề án 06 và công tác bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong năm 2025; đồng thời thống nhất với mục tiêu, yêu cầu, khẩu hiệu hành động và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Công an tỉnh.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Vĩnh Long tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm bền vững các loại tội phạm; kiềm chế, phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao Cờ thi đua cho các đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao danh hiệu quyết thắng cho các tập thể.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, Công an tỉnh tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm bền vững các loại tội phạm; kiềm chế, phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; xây dựng xã, phường không ma túy; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị ngay sau hội nghị, Công an tỉnh Vĩnh Long cụ thể hóa các chỉ tiêu công tác năm 2026 thành chương trình, kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện từ những ngày đầu năm, gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.