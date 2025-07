Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long được thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tướng 11/07/2025 14:49

(PLO)- Công an tỉnh Vĩnh Long giữ ổn định an ninh trật tự, tội phạm kéo giảm gần 20% trong 6 tháng đầu năm.

Ngày 11-7, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến Công an 124 xã, phường trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo công an tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra

Các Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa được bổ nhiệm

Thượng tá Đoàn Văn Thuận, Sơn Việt Hùng, Trương Thế Hiển và Hồ Châu Thành giữ chức Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị công an Vĩnh Long tổng kết công tác 6 tháng đầu năm.

Theo đó, trong 6 tháng qua, Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, an ninh cơ sở được củng cố.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2024. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Công tác hậu cần, kỹ thuật được tăng cường, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; bảo đảm hoạt động thông suốt sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Các đơn vị được yêu cầu phát huy vai trò tham mưu, tháo gỡ khó khăn trong triển khai chính quyền hai cấp, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, quản lý nghiệp vụ; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Phòng Hậu cần tiếp tục rà soát, tham mưu sửa chữa, đầu tư trụ sở; trang bị cơ sở vật chất phục vụ công tác, sinh hoạt của lực lượng...