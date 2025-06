Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập 29/06/2025 18:33

(PLO)- Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh hiện nay, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sau khi sáp nhập

Chiều 29-6, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Buổi lễ được tổ chức tại Hội trường Công an tỉnh Vĩnh Long và kết nối trực tuyến đến Công an tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Bến Tre và các điểm cầu Công an cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trao hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long mới

Đại tá Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long mới

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1973), Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh hiện nay giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập.

Đồng thời, công bố các quyết định bố trí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng phòng nghiệp vụ và tương đương, Trưởng Công an xã, phường.

Theo đó, có 28 lãnh đạo cấp phòng và tương đương, 1 Trưởng đồn Công an Khu công nghiệp Hòa Phú và 124 Trưởng Công an xã, phường được bố trí. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Phát biểu tại lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Hải yêu cầu toàn lực lượng nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng, sắp xếp lại nhân sự phù hợp chức năng nhiệm vụ; khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, duy trì hiệu quả hoạt động và thông suốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chúc mừng và đánh giá cao tinh thần phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của Công an tỉnh Vĩnh Long trong quá trình sắp xếp bộ máy. Ông nhấn mạnh việc tổ chức lại lực lượng không đơn thuần là sắp xếp cơ học, mà là quyết định chiến lược nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Công an các cấp, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn