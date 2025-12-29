Đồng Nai và Vĩnh Long ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội 29/12/2025 19:20

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Vĩnh Long ký kết thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 với những nội dung quan trọng.

Chiều 29-12, tại trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030.

Tham dự buổi lễ có bà Tôn Ngọc Hành – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Út – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Kim Long – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở ngành của tỉnh.

Bà Tôn Ngọc Hành – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: VŨ HỘI

Phía tỉnh Vĩnh Long có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thường trực Tỉnh uỷ, ông Đặng Văn Chính – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở ngành của tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long để tăng cường liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Tăng cường liên kết vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phát huy lợi thế so sánh của mỗi địa phương.

Phó Bí thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến nêu ý kiến tại lễ ký kết. Ảnh: VŨ HỘI

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của tỉnh Đồng Nai trong công nghiệp chế biến và logistics; vai trò của tỉnh Vĩnh Long trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, phát thải thấp, kinh tế sông nước và vùng nguyên liệu nông – thủy sản; qua đó hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất – chế biến – logistics – tiêu thụ nông thủy sản, gắn với mở rộng thị trường và xuất khẩu.

Hai tỉnh thoả thuận ký kết hợp tác về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và logistics nông sản, phát triển hạ tầng, đô thị, khu - cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, logistics đường thủy, xúc tiến đầu tư, thương mại, hợp tác quốc tế và du lịch, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cung ứng vật liệu xây dựng, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lao động, việc làm...

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai (phải) và UBND tỉnh Vĩnh Long ký kết thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: VŨ HỘI

Tại buổi ký kết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đã giới thiệu sơ lược về lợi thế vị trí địa lý của tỉnh Đồng Nai, hạ tầng giao thông, lợi thế khi sân bay Long Thành đưa vào hoạt động, đường sắt, lợi thế du lịch...

Do đó Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai cho rằng các nội dung trong thoả thuận ký kết hợp tác rất khả thi, nội dung trọng tâm, phù hợp sự phát triển kinh tế giữa hai tỉnh.

Còn Phó Bí thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến nhận định: "Chúng tôi xác định Đồng Nai là một trong tỉnh Đồng Nam Bộ phát triển kinh tế nhất khu vực. Đồng Nai có lợi thế phát triển công nghiệp và nhất là khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Vì vậy chúng tôi rất kỳ vọng khi thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Đồng Nai".