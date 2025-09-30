Đồng Nai phải chú trọng xây dựng cán bộ có khát vọng cống hiến, dám nghĩ dám làm... 30/09/2025 15:45

(PLO)- Ông Phan Đình Trạc cho rằng Đồng Nai phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ngày 30-9, thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt sau khi hợp nhất 2 tỉnh, đánh dấu bước phát triển mới, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài, bền vững cho nhiều nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VŨ HỘI.

Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá phát triển

Ông Phan Đình Trạc biểu dương nỗ lực, cố gắng vươn lên đạt kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ qua. Tuy còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước (cũ) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả quan trọng, Đồng Nai còn những tồn tại, hạn chế.

Vì vậy với thuận lợi của tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ tới sẽ phải phát huy tốt thời cơ, thuận lợi, hóa giải có hiệu quả khó khăn, thách thức thì mới biến nghị quyết đại hội thành hiện thực.

“Đồng Nai có cơ hội vàng để bứt phá phát triển, trở thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Nam và cả nước. Cũng là thử thách, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, quyết tâm cao, hành động quyết liệt đồng bộ, hiệu quả”, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Để thực hiện mục tiêu, ông Phan Đình Trạc cho rằng Đồng Nai phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, người đứng đầu phải mẫu mực, đổi mới mạnh mẽ phong cách và lề lối làm việc, có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, xây dựng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, hợp lực, thống nhất, tiên phong, trách nhiệm và gương mẫu. Tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, ông Phan Đình Trạc cho rằng Đồng Nai phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Ảnh: Đồng Nai.

Tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với người dân và doanh nghiệp. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng.

Ông đề nghị tỉnh cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn đảm bảo hệ thống chính trị cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn, đình trệ, không bỏ sót nhiệm vụ mà phải tốt lên từng ngày....

Trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng, Đồng Nai phải quyết liệt, năng động, sáng tạo hơn nữa, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, biến những tiềm năng, lợi thế, khát vọng thành những đột phá trong phát triển với quyết tâm vượt lên dẫn trước, đi đầu.

Tỉnh cần đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Khuyến khích đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, sinh thái hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao…

Khai thác tối đa Cảng hàng không quốc tế Long Thành để Đồng Nai trở thành trung tâm kết nối đa vùng, trung tâm logistics, cửa ngõ trung chuyển phía Nam của cả nước. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây dựng Đồng Nai trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo các vùng.

Nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, cần làm tốt công tác dân vận, giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị quyết liệt và hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.