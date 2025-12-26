Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Điểm nghẽn trong văn hóa chấp nhận rủi ro vẫn còn lớn 26/12/2025 14:29

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu thực tế tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và điểm nghẽn trong văn hóa chấp nhận rủi ro hiện nay vẫn còn lớn.

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết năm 2025 là năm ba trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về chung một nhà.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TV

Theo Bộ trưởng, đổi mới sáng tạo đến năm 2025 mới được chính thức hóa ở tầm luật. Chuyển đổi số cũng mới được chính thức hóa ở mức luật vào tháng 12 này.

Việc bộ ba trụ cột này được chính thức hóa ở tầm cao là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các luật chuyên khoa, rồi được đưa về một bộ quản lý cùng chủ trương của Đảng ta về phát triển đất nước từ nay sẽ chủ yếu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là tầm nhìn thế giới, thay đổi cả sứ mệnh cũng như vận mệnh của Bộ KH&CN.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã biểu dương những kết quả xuất sắc mà Bộ KH&CN đạt được, đặc biệt là vai trò đầu mối trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với khối lượng công việc kỷ lục lên tới 473 nhiệm vụ.

Trong đó, tập trung vào ba nhóm kết quả điển hình bao gồm đột phá về thể chế, nâng cao vị thế và tiềm lực và chuyển dịch tư duy quản lý.

Bên cạnh các thành tựu, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại. Sự đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng kinh tế dù có cải thiện nhưng chưa tạo được sự bứt phá rõ nét; một số đề án còn chậm tiến độ và chất lượng chưa đạt yêu cầu; hạ tầng số chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, nhất là tại vùng sâu vùng xa; việc triển khai mạng 5G và internet vệ tinh vẫn còn các "điểm lõm" sóng.

Cơ chế tài chính còn rườm rà, chưa thực sự giải phóng các nhà khoa học, đặc biệt là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và điểm nghẽn trong văn hóa chấp nhận rủi ro vẫn còn lớn.

Với phương châm Hành động đột phá, lan tỏa kết quả, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo ngành cần chuyển mạnh từ "có làm" sang "làm đến nơi đến chốn" với năm nhóm nhiệm vụ chính.

Đó là quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm 2026 để triển khai Nghị quyết 57, báo cáo Chính phủ trước ngày 10-1-2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu thực tế, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm và điểm nghẽn trong văn hóa chấp nhận rủi ro vẫn còn lớn. Ảnh: TV

Thứ hai là đưa thể chế vào cuộc sống, hoàn thành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các luật mới chậm nhất trong Quý I-2026 để thể chế thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh. Đồng thời tập trung nguồn lực cốt lõi là đầu tư trọng điểm cho hạ tầng dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và tập trung vào sáu nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược đã được lựa chọn.

Bên cạnh đó, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, chia sẻ rủi ro thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm và thúc đẩy mô hình doanh nghiệp khởi nguồn từ các trường đại học, viện nghiên cứu.

Và cuối cùng là gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và Đề án 06. Khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin và thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hạ tầng số quốc gia.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết và khát vọng cống hiến, ngành KH&CN sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là quốc sách hàng đầu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng.