Ông Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai 30/09/2025 09:51

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I.

Sáng 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức. Có 450 đại biểu đại diện hơn 131.989 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh dự đại hội.

Đến dự đại hội có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Dự đại hội có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai còn có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Ảnh: BTC

Ngoài ra, đến dự Đại hội còn có các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh Hùng Lao động, Ban bộ ngành Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Tướng lĩnh Công an, Quân sự, nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ cùng các đại biểu đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

﻿Đoàn đại biểu dự lễ chào cờ Khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I. Ảnh: BTC

Đại biểu được triệu tập tham dự đại hội là 450 đại biểu, thay mặt cho 131.989 đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đại biểu đương nhiên có 65 đại biểu, là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; đại biểu được chỉ định có 385 đại biểu. Tổng số đại biểu có mặt dự đại hội là 100% đại biểu được triệu tập.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: BTC

Đại hội thông qua dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ, thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi tiến hành dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Đền thờ trong khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai.