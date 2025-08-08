Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai được bầu giữ chức phó chủ tịch tỉnh 08/08/2025 10:42

(PLO)- Ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu tuyệt đối 100%.

Sáng 8-8, tại Kỳ họp thứ 4, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu đã bỏ phiếu, bầu ông Nguyễn Kim Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bầu ông Nguyễn Kim Long giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long. Ảnh: VH.

Ông Nguyễn Kim Long, sinh năm 1977, quê Bình Dương (cũ); trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Kim Long từng có thời gian làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm (Dofico).

Năm 2020, ông Nguyễn Kim Long được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Như vậy, Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai hiện có ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch tỉnh và các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông, bà Lê Trường Sơn, Nguyễn Thị Hoàng, Hồ Văn Hà và Nguyễn Kim Long.