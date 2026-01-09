Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đường cao tốc

Chiều 9-1, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM có buổi làm việc với 10 xã, phường khu vực Bình Dương (cũ) về công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.
Dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành là công trình trọng điểm, được Thủ tướng phát lệnh khởi công ngày 1-2-2025 và yêu cầu hoàn thành sớm. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chậm tiến độ.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, dự án đi qua địa bàn 10 xã, phường của TP.HCM gồm Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Dương, Bình Cơ, Phước Hòa, An Long, Chánh Phú Hòa và Bàu Bàng.
Tuyến cao tốc này có chiều dài giải phóng mặt bằng 45,7 km, diện tích thu hồi hơn 327 ha, ảnh hưởng đến 1.613 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.
Đến nay vẫn còn 417 trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường; diện tích bàn giao mặt bằng mới đạt khoảng 53% (172/327 ha).
Tổng mức đầu tư cho công tác giải phóng mặt bằng là 8.283,2 tỉ đồng, kế hoạch vốn năm 2025 là 8.000 tỉ đồng. Nhưng đến ngày 6-1-2026 mới giải ngân hơn 4.390 tỉ đồng (đạt 54%).
Kết luận cuộc họp, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các trung tâm phát triển quỹ đất hoàn tất hồ sơ bồi thường trước ngày 20-1-2026, để UBND các xã, phường phê duyệt xong trước ngày 31-1-2026.
Ông Dinh nhấn mạnh: “Đây là công trình trọng điểm, Bí thư Đảng ủy các xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ”.
Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đề nghị các nhà thầu chủ động triển khai thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm đưa dự án về đúng tiến độ.
Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ), có chiều dài lớn nhất trong toàn tuyến khoảng 52 km (45,6 km đầu tư mới và 6,5 km đường dẫn giữ nguyên hiện trạng trùng với ĐT 743), được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h.
Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5 m, tổng mức đầu tư khoảng 17.400 tỉ đồng.
Tuyến cao tốc này kết nối từ đường Vành đai 3 TP.HCM đến phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ).
Toàn tuyến dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, có tổng chiều dài hơn 60 km với tổng mức đầu tư hơn 20.800 tỉ đồng. Dự kiến hoàn thành trong 3 năm.