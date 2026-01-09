Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đường cao tốc 09/01/2026 18:14

(PLO)- Dự án đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đang chậm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu công tác bồi thường xong trước 31-1-2026.

Chiều 9-1, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM có buổi làm việc với 10 xã, phường khu vực Bình Dương (cũ) về công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương báo cáo về tiến độ dự án. Ảnh: LA

Dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành là công trình trọng điểm, được Thủ tướng phát lệnh khởi công ngày 1-2-2025 và yêu cầu hoàn thành sớm. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chậm tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, dự án đi qua địa bàn 10 xã, phường của TP.HCM gồm Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Dương, Bình Cơ, Phước Hòa, An Long, Chánh Phú Hòa và Bàu Bàng.

Tuyến cao tốc này có chiều dài giải phóng mặt bằng 45,7 km, diện tích thu hồi hơn 327 ha, ảnh hưởng đến 1.613 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: LA

Đến nay vẫn còn 417 trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường; diện tích bàn giao mặt bằng mới đạt khoảng 53% (172/327 ha).

Tổng mức đầu tư cho công tác giải phóng mặt bằng là 8.283,2 tỉ đồng, kế hoạch vốn năm 2025 là 8.000 tỉ đồng. Nhưng đến ngày 6-1-2026 mới giải ngân hơn 4.390 tỉ đồng (đạt 54%).

Kết luận cuộc họp, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các trung tâm phát triển quỹ đất hoàn tất hồ sơ bồi thường trước ngày 20-1-2026, để UBND các xã, phường phê duyệt xong trước ngày 31-1-2026.

Ông Dinh nhấn mạnh: “Đây là công trình trọng điểm, Bí thư Đảng ủy các xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ”.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đề nghị các nhà thầu chủ động triển khai thi công ngay tại những vị trí đã có mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm đưa dự án về đúng tiến độ.