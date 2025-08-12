Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang chậm tiến độ 12/08/2025 15:53

(PLO)- Công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Ngày 12-8, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM dẫn đầu Đoàn công tác số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã đến khảo sát thực địa, kiểm tra tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ).

Đoàn công tác số 3 khảo sát thực địa, kiểm tra tiến độ, khó khăn trong thực hiện cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, ngay sau khi khởi công vào tháng 1-2025, dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một -Chơn Thành đã khẩn trương thực hiện dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng).

Dự án ảnh hưởng đến hơn 1.616 hộ dân, hiện mới chỉ giải phóng và bàn giao mặt bằng sạch gần 98 ha/344 ha (28%), tương đương với khoảng 9,5 km tuyến chính và 1,7 km tuyến nhánh.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ), có chiều dài lớn nhất trong toàn tuyến khoảng 52 km. Ảnh: LÊ ÁNH

Thực tế công tác giải phóng mặt bằng đang chậm so với tiến độ đề ra, ảnh hưởng đến tiến độ của chung của dự án. Lý do là vì công tác đo đạc và xác định giá đất còn chậm. Bên cạnh đó, dự án đi qua nhiều địa phương (9 phường - xã), sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền hai cấp các địa phương còn hoạt động chưa ổn định.

Ngoài ra, sau khi sáp nhập việc bàn giao hồ sơ còn cho các địa phương này còn vướng một số khó khăn nên khi tiếp nhận các địa phương phải rà soát lại.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị các ngành ghi nhận đầy đủ nội dung những khó khăn của các ngành, địa phương khi thực hiện dự án. Đồng thời, tổng hợp các kiến nghị của các đại biểu Quốc hội để báo cáo với Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Bà Xuân cũng yêu cầu, các ngành, địa phương phải họp bàn lại và khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Đây là dự án giao thông trọng điểm, phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”- bà Xuân nhấn mạnh.