Khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 10 làn xe vào tuần sau 12/08/2025 10:21

(PLO)- Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành dài 22 km, tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng sẽ khởi công vào ngày 19-8.

Ngày 12-8, thông tin với PLO, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết sẽ khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành vào ngày 19-8.

Theo đó, VEC đã có quyết định phê duyệt dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 đến 10 làn. Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành do VEC làm chủ đầu tư, cơ quan chủ quản.

Dự án có chiều dài khoảng 21,92 km, tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 thuộc TP.HCM, điểm cuối tại nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành sẽ khởi công vào ngày 19-8.

Về quy mô đầu tư, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 dài 4.8 km, sẽ đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe, mở rộng ra mỗi bên 7,75 m.

Đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 14,7 km, không bao gồm phạm vi cầu Long Thành sẽ đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe. Trong đó, phần đường mở rộng ra mỗi bên 11 m, phần cầu mở rộng ra mỗi bên 11,5 m.

Cầu Long Thành sẽ xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ TP.HCM đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu (đối xứng với cầu cũ qua tim tuyến cao tốc giai đoạn hoàn thiện) với bề rộng 23,75m.

Về tiến độ thực hiện, VEC cho biết dự án sẽ khởi công vào ngày 19-8, cơ bản hoàn thành công trình vào tháng 12-2026; Cầu Long Thành hợp long cầu chính tháng 12-2026, hoàn thành toàn bộ vào tháng 3-2027.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài gần 55 km, được đưa vào khai thác từ năm 2015. Tuyến đường này từng được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 51 và các tuyến hướng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, sau gần 10 năm sử dụng, lưu lượng xe tăng trung bình trên 10% mỗi năm, vượt xa năng lực thiết kế.

Với quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tuyến cao tốc hiện không còn đáp ứng được nhu cầu giao thông thực tế, đặc biệt là khi các dự án lớn như sân bay quốc tế Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần thành hình.

Trước thực trạng đó, dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã được Chính phủ chấp thuận triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp. Việc khởi công mở rộng được xem là giải pháp cấp thiết để tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở lối cho sự phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.