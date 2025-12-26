Mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác dự báo khí tượng thủy văn 26/12/2025 13:41

(PLO)- Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ sẽ tích cực chuyển đổi số, xây dựng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự báo, cảnh báo theo hướng hiện đại, tự động, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới.

Ngày 26-12, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Nhiều cơn mưa trái mùa trong 2025

Theo ông Phạm Hồ Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ tháng 1-2025 đến tháng 11-2025 có 15 cơn bão và 6 cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Trong đó, có 8 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta nhưng không có cơn bão, áp thấp nhiệt đới nào ảnh hưởng trực tiếp tới Nam Bộ.

Ông Phạm Hồ Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin tình hình thời tiết năm 2025. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong năm 2025, nắng nóng bắt đầu xuất hiện trong tuần đầu tháng 3, sau đó lan rộng hơn, đỉnh điểm xảy ra từ tuần 2 tháng 3 đến tuần 3 tháng 4, nắng nóng liên tiếp xảy ra trên khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây. Nam Bộ với nhiệt độ dao động 35-37 độ C.

Trong năm 2025, cả Nam Bộ nắng nóng xảy ra 8 đợt. Cường độ nắng nóng thấp hơn so với năm 2025, nhưng cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Liên quan tình hình mưa năm 2025, trong những tháng mùa khô, Nam Bộ có nhiều những đợt mưa trái mùa, tập trung trong tháng 1 và 2.

Ngày bắt đầu mùa mưa tại Nam Bộ không đồng đều, phổ biến trong khoảng từ ngày 24-4 đến ngày 10-5, xấp xỉ TBNN, riêng ven biển phía Tây An Giang bắt đầu mùa mưa sớm hơn TBNN. Tổng lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 11 đa phần hụt rất nhiều so với TBNN. Trong mùa mưa có hai đợt ít mưa, xảy ra trong tháng 7 (từ 22-7 đến 26-7) và tháng 8 (từ 1-8 đến 4-8).

Mùa mưa kết thúc sớm nhưng không đồng đều. Kết thúc sớm nhất là khu vực ven biển phía Đông trong tuần đầu tháng 11, đến khoảng ngày 20-11 hầu hết khu vực đã kết thúc mùa mưa.

"Trong thời gian qua, Đài đã nghiên cứu cải tiến một số nội dung phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn tại phòng dự báo và một số Đài khí tượng thủy văn tỉnh.

Một số công đoạn thực hiện bản tin đã được tự động hóa, thực hiện trên web, kết quả cho thấy đã tiết kiệm được thời gian, nhân lực. Ngoài ra Đài còn nghiên cứu giải pháp công nghệ trên nền tảng IoT cho mô hình quản lý, khai thác hệ thống trạm quan trắc khí tượng thủy văn"- ông Phạm Hồ Quốc Tuấn chia sẻ.

Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ nghiên cứu giải pháp công nghệ trên nền tảng IoT cho mô hình quản lý, khai thác hệ thống trạm quan trắc khí tượng thủy văn. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nâng cao khả năng cảnh báo thiên tai

Định hướng trong thời gian tới, ông Phạm Hồ Quốc Tuấn cho biết sẽ tích cực chuyển đổi số, xây dựng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ dự báo, cảnh báo theo hướng hiện đại, tự động, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác dự báo, cảnh báo.

Đồng thời tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác thông tin liên lạc, các đường truyền hoạt động ổn định và đảm bảo các mặt chuyên môn về thu phát số liệu, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đặng Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, đánh giá cao và ghi nhận kết quả đạt được của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ trong thời gian qua.

Bà Đặng Thanh Mai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Công tác dự báo, cảnh báo, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn yêu cầu Đài cần phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận. Điển hình công tác dự báo nguồn nước phải có tính thống nhất theo từ hệ thống sông như sông sông Đồng Nai, sông Cửu Long...

"Nam bộ hiện nay có đủ các loại hình thiên tai, vấn đề này đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công tác dự báo cần có độ chính xác cao, cần đẩy mạnh các thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai"- bà Đặng Thanh Mai nhấn mạnh.