Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài đón lượt khách kỷ lục, hành khách cần lưu ý 09/02/2026 18:27

(PLO)- Hành khách cần di chuyển sớm để tránh tắc đường và có mặt ở sân bay trước 2 giờ khởi hành đối với đường bay trong nước, đồng thời chọn đúng nhà ga khởi hành.

Những ngày cận Tết, sân bay Nội Bài ghi nhận sản lượng hành khách tăng cao ở cả chiều đi và chiều đến. Theo đại diện cảng, lượng khách tập trung đông nhất vào các ngày cuối năm âm lịch và những ngày đầu năm mới. Giai đoạn sau Tết, nhu cầu di chuyển tiếp tục duy trì ở mức cao, thậm chí có thời điểm còn vượt giai đoạn trước Tết.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong cao điểm Tết, số chuyến bay khai thác mỗi ngày tăng mạnh so với ngày thường. Các khung giờ sáng sớm và chiều tối là thời điểm nhà ga đông nhất, đặc biệt vào những ngày 26, 27 tháng Chạp và mùng 6, mùng 7 tháng Giêng.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, sân bay Nội Bài cho biết áp lực tại nhà ga quốc tế đã được giảm đáng kể nhờ các hạng mục mở rộng nhà ga T2 đưa vào khai thác từ cuối năm 2025. Hệ thống quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý được bổ sung, giúp nâng cao năng lực phục vụ hành khách quốc tế trong giờ cao điểm.

Sân bay Nội Bài dự kiến đón lượng hành khách cao kỷ lục. Ảnh: V.LONG

Tại nhà ga quốc nội T1, cảng đã rà soát, tối ưu toàn bộ quầy thủ tục hiện có, đồng thời bố trí thêm quầy dự phòng để kịp thời giải tỏa khi lượng khách tăng đột biến. Nhân sự và trang thiết bị được tăng cường theo từng khung giờ, đặc biệt tại khu vực soi chiếu an ninh.

Sân bay Nội Bài cũng khuyến khích hành khách đi chuyến bay nội địa sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID. Nhiều giải pháp làm thủ tục tự động như kiosk check-in, gửi hành lý tự động, cửa kiểm soát an ninh tự động được đưa vào vận hành nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi.

Bên cạnh đó, các hệ thống hỗ trợ như phát thanh tự động, bảng chỉ dẫn thông minh, tra cứu thông tin chuyến bay được nâng cấp để hành khách dễ theo dõi và di chuyển trong nhà ga.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị khai thác cho biết đã triển khai nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên máy bay. Một số khu vực được bố trí bảng hướng dẫn riêng cho hành khách làm thủ tục bằng sinh trắc học, giúp rút ngắn thời gian tại cửa ra máy bay.

Cảng cũng phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất và các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khai thác chi tiết, nhất là trong khung giờ đêm. Đại diện các hãng được yêu cầu có mặt thường xuyên tại quầy và gate để kịp thời xử lý các tình huống chậm, hủy chuyến, tránh phát sinh bức xúc trong nhà ga.

Ngoài ra, hai sân bay khuyến cáo hành khách nên chủ động làm thủ tục trực tuyến trước khi ra sân bay, thông qua website, ứng dụng của hãng hàng không hoặc các kiosk tại nhà ga. Việc chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, kiểm tra thông tin chuyến bay sẽ giúp tiết kiệm thời gian.

Hành khách đi chuyến bay quốc tế nên có mặt tại sân bay trước khoảng 3 tiếng, chuyến bay nội địa trước khoảng 2 tiếng so với giờ khởi hành. Hành lý cần tuân thủ đúng quy định về kích thước, trọng lượng để tránh mất thời gian xử lý tại quầy.

Để giảm áp lực cho khu vực nhà ga và sân đỗ ô tô, các cảng hàng không khuyến khích hành khách hạn chế người thân đưa tiễn, ưu tiên sử dụng phương tiện vận tải công cộng.

Riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách cần chú ý chọn đúng nhà ga khởi hành và theo dõi hệ thống biển báo mới quanh khu vực nhà ga T3, tránh di chuyển theo thói quen cũ dẫn đến lạc hướng hoặc trễ chuyến.