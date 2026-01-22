Thêm đường bay mới, hàng ngàn chuyến bay đêm dịp Tết Nguyên đán 2026 22/01/2026 16:20

(PLO)- Các hãng hàng không đã tăng tải cung ứng với hàng ngàn chuyến bay đêm và mở thêm các đường bay mới trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026, các hãng hàng không trong nước tiếp tục tăng tải cung ứng, mở thêm nhiều chuyến bay đêm và đường bay mới, góp phần giảm áp lực cho các khung giờ cao điểm ban ngày.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-2 đến 3-3-2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế. Các chuyến bay đêm được bố trí khởi hành sau 21 giờ và trước 5 giờ sáng hôm sau, tập trung trên các đường bay trục chính như Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng; TP.HCM - Hải Phòng, Vinh, Thọ Xuân. Trong giai đoạn cao điểm Tết, hãng cũng bổ sung các chuyến bay đêm trên các đường TP.HCM - Huế, Cam Ranh và Buôn Ma Thuột.

Đại diện hãng Vietnam Airlines cho biết, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình từ 1 - 2 cặp chuyến mỗi ngày so với giai đoạn thường lệ, qua đó mở rộng lựa chọn hành trình cho hành khách, đồng thời giảm tải cho hệ thống sân bay vào ban ngày.

Các hãng bổ sung các chuyến bay đêm trên chặng TP.HCM đến các địa phương khác. Ảnh: THU TRINH

Cùng với Vietnam Airlines, từ ngày 1-2-2026, Vietravel Airlines chính thức mở đường bay TP.HCM - Vinh, đánh dấu đường bay đầu tiên của hãng kết nối khu vực Bắc Trung Bộ. Trong dịp Tết, đường bay này được khai thác với tần suất cao, đạt ba chuyến mỗi ngày theo cả hai chiều.

Trong giai đoạn cao điểm Tết Âm lịch, Vietravel Airlines dự kiến khai thác từ 6 - 8 chuyến mỗi ngày trên đường bay TP.HCM - Hà Nội; ba chuyến mỗi ngày trên các đường TP.HCM - Đà Nẵng và TP.HCM - Vinh; hai chuyến mỗi ngày trên đường TP.HCM - Quy Nhơn. Song song đó, hãng tiếp tục duy trì các đường bay du lịch trọng điểm từ TP.HCM đi Bangkok, Phú Quốc và đường Hà Nội - Đà Nẵng, đồng thời sẵn sàng tăng cường các chuyến bay đêm khi điều kiện khai thác cho phép.

Tính đến ngày 12-1, lượng đặt vé của Vietravel Airlines ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong giai đoạn từ 14-2 đến 22-2. Trên các đường bay TP.HCM - Quy Nhơn và TP.HCM - Vinh, tỉ lệ lấp đầy đã gần chạm ngưỡng 100%, nhiều ngày không còn chỗ. Các đường bay trục chính như TP.HCM - Hà Nội và TP.HCM - Đà Nẵng cũng đạt hệ số ghế trên 70% từ rất sớm.

Trung tâm Điều hành khai thác (IOCC) được thiết kế hiện đại tích hợp các giải pháp công nghệ cao phục vụ công tác điều hành bay và khai thác. Ảnh: Vietravel Airlines.

Đại diện hãng Vietravel Airlines cho biết, nhờ chủ động chuẩn bị năng lực khai thác, mặt bằng giá vé của trong dịp Tết năm nay được giữ ổn định, không tăng so với cùng kỳ và duy trì ở mức cạnh tranh. Riêng đường bay TP.HCM - Hà Nội ghi nhận mức giá thấp hơn khoảng 5 - 10% so với Tết năm 2025.

Bên cạnh đó, nhằm kích cầu chiều bay từ miền Bắc và miền Trung vào các tỉnh phía Nam, hãng triển khai chương trình vé từ 1.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên các đường bay Hà Nội, Vinh, Quy Nhơn, Đà Nẵng đi TP.HCM trong giai đoạn từ ngày 5-2 đến 15-2, với số lượng chỗ mở bán có hạn trên website chính thức.

Trong bối cảnh giá vé máy bay Tết tiếp tục chịu áp lực lớn từ cung cầu thị trường, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động mua vé sớm để có mức giá phù hợp, linh hoạt lựa chọn khung giờ bay, đặc biệt là các chuyến bay đêm, đồng thời chỉ mua vé qua các kênh bán chính thức nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.