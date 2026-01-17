Hàng không 'tiếp sức' mùa Tết: Thêm hàng ngàn chuyến bay, mở cửa sân bay đêm 17/01/2026 10:47

(PLO)- Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không đồng loạt tăng hàng trăm ngàn ghế, trong khi 6 sân bay địa phương được yêu cầu mở cửa xuyên đêm để giảm áp lực quá tải.

Trước cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026, thị trường hàng không trong nước đang tăng tốc khi doanh nghiệp vận tải và cơ quan quản lý đồng loạt triển khai giải pháp mở rộng năng lực khai thác. Việc tăng chuyến, bổ sung ghế và kéo dài thời gian hoạt động sân bay được kỳ vọng giảm áp lực quá tải, bảo đảm nhu cầu đi lại cho người dân.

Đồng loạt tăng chuyến

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển dự báo tăng mạnh, Vietnam Airlines tiếp tục tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Theo đó, hãng mở bán thêm khoảng 60.000 chỗ, tương đương gần 300 chuyến bay trong giai đoạn cao điểm từ ngày 9-2 đến 3-3-2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng). Trước đó, Vietnam Airlines Group đã đưa ra thị trường hơn 3,5 triệu ghế cho mùa cao điểm Tết 2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng tải bổ sung tập trung chủ yếu trên các chặng TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn và Phú Quốc. Đồng thời, hãng mở thêm các đường bay từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc nhằm chia sẻ áp lực cho các đường bay trục.

Cùng với việc mở rộng mạng bay, Vietnam Airlines ghi nhận mức tăng đáng kể trên các tuyến chủ lực. Trong đó trục Hà Nội – TP.HCM tăng gần 18%, TP.HCM – Đà Nẵng tăng khoảng 9%, các chặng TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13%.

Ở mạng bay quốc tế, hãng cũng tăng chuyến đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Đáng chú ý, khoảng 20% số chuyến bay trong giai đoạn cao điểm được bố trí vào khung giờ đêm và sáng sớm nhằm giảm tải cho các khung giờ ban ngày.

Các hãng hàng không tăng chuyến trên đường bay nội địa. Ảnh: THU TRINH

Tương tự, Vietjet cho biết đã mở bán thêm khoảng 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung từ ngày 2-2 đến 3-3-2026 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Các chuyến bay tăng cường tập trung trên những đường bay có nhu cầu lớn, kết nối TP.HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn và Đồng Hới trước Tết, cũng như các chặng chiều ngược lại sau Tết.

Để việc đi lại thuận lợi, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm qua website, ứng dụng di động hoặc hệ thống đại lý chính thức. Hành khách nên ưu tiên làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành. Việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học cũng được khuyến khích nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, giúp hành khách không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh.

Ứng dụng công nghệ sinh trắc học cũng được các hãng khuyến khích sử dụng. Ảnh: THU TRINH

Tăng thời gian bay đêm tại 6 sân bay

Song song với nỗ lực của các hãng hàng không, cơ quan quản lý Nhà nước cũng chủ động triển khai các giải pháp điều tiết khai thác để giảm áp lực cho hệ thống cảng hàng không trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các hãng và đơn vị liên quan để tổ chức hiệu quả các chuyến bay đêm, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân trong cao điểm Tết.

Cục Hàng không Việt Nam triển khai phương án khai thác bay đêm tại sáu cảng hàng không, trong đó có sân bay Đồng Hới. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu ACV và VATM phối hợp triển khai phương án khai thác bay đêm tại sáu cảng hàng không. Phương án này áp dụng từ ngày 1-2 đến 1-3-2026.

Cụ thể, sân bay Thọ Xuân điều chỉnh thời gian khai thác từ 6 giờ - 23 giờ sang từ 6 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ 40 ngày hôm sau. Sân bay Đồng Hới mở rộng từ 6 giờ - 21 giờ sang từ 6 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ 30 ngày hôm sau. Sân bay Chu Lai kéo dài thời gian khai thác đến 24 giờ.

Sân bay Phù Cát điều chỉnh từ 6 giờ - 21 giờ sang từ 6 giờ ngày hôm trước đến 1 giờ 50 ngày hôm sau. Các sân bay Pleiku và Tuy Hòa cũng mở rộng khung giờ hoạt động đến 24 giờ. Việc tăng thời gian bay đêm nhằm san sẻ áp lực cho khung giờ ban ngày và nâng cao năng lực phục vụ hành khách.