TP.HCM thông báo chi tiết lộ trình đi lại dịp Tết để tránh ùn tắc tại những điểm nóng

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM thông báo lộ trình đi lại dịp Tết và một số khu vực hạn chế lưu thông.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ chiều ngày 13-2 đến hết ngày 22-2, người dân nghỉ Tết có nhu cầu về quê, đi du lịch tăng cao, dẫn đến các đầu mối giao thông như sân bay, bến xe, bến phà, ga đường sắt và một số khu vực cửa ngõ TP có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông.

Do đó, Sở Xây dựng khuyến nghị người dân không có nhu cầu lưu thông trực tiếp vào các khu vực nêu trên cần cân nhắc lựa chọn các lộ trình lưu thông vòng tránh phù hợp.

Đồng thời, Sở Xây dựng thông báo về lộ trình di chuyển để tránh các khu vực điểm nóng về ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Lộ trình cụ thể và khu vực hạn chế lưu thông trên địa bàn TP.HCM như sau:

Hạn chế lưu thông qua khu vực nút giao Chợ Đệm, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Lộ trình lưu thông dành cho xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải dưới 10 tấn như sau: Đường Lê Khả Phiêu, xã Bình Chánh - đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương và ngược lại.

Hạn chế lưu thông qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (đường Trường Sơn, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Trần Quốc Hoàn, đường Phan Thúc Duyện,…).

Lộ trình lưu thông vòng tránh như sau:

Lộ trình 1 (Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông đến Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất): Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh - Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót - Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn - Vòng xoay Lăng Cha Cả - Hoàng Văn Thụ (hoặc Cộng Hòa).

Lộ trình 2 (Hướng lưu thông từ đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất đến đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông): Cộng Hòa - vòng xoay Lăng Cha Cả - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Kiệm - vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng.

Hạn chế lưu thông qua khu vực bến xe Miền Tây, phường An Lạc (đường Kinh Dương Vương, đoạn từ đường An Dương Vương đến đường Tên Lửa).

Lộ trình lưu thông vòng tránh như sau:

Lộ trình 1 (hướng lưu thông từ vòng xoay Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc): Kinh Dương Vương → An Dương Vương - đường số 7 - Tên Lửa - Kinh Dương Vương.

Lộ trình 2 (hướng lưu thông từ vòng xoay An Lạc đến vòng xoay Phú Lâm): Kinh Dương Vương - Hồ Học Lãm - Võ Văn Kiệt - An Dương Vương - Kinh Dương Vương.

Hạn chế lưu thông qua khu vực Bến xe Miền Đông, phường Bình Thạnh (Quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh,…).

Lộ trình lưu thông vòng tránh như sau:

Lộ trình 1 (hướng lưu thông từ phường Bình Thạnh đến phường Hiệp Bình): Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bạch Đằng - Lê Quang Định - Nơ Trang Long - Nguyễn Xí - Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 13.

Lộ trình 2 (hướng lưu thông từ phường Hiệp Bình đến phường Bình Thạnh): Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ.

Hạn chế lưu thông qua khu vực Bến xe Miền Đông mới, phường Long Bình (khu vực cổng ra vào bến xe trên tuyến Quốc lộ 1, Công viên Văn hóa Suối Tiên).

Lộ trình lưu thông vòng tránh như sau:

Lộ trình 1: Đỗ Mười - Hoàng Cầm -Quốc lộ 1K - Mỹ Phước - Tân Vạn - đường ĐT.743A - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai và ngược lại.

Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Xiển - Nguyễn Duy Trinh - Võ Chí Công - đường D2, Khu công nghệ cao - đường D1, Khu công nghệ cao - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 và ngược lại.

Hạn chế lưu thông qua khu vực ga Sài Gòn, phường Hòa Hưng (giao giữa đường Đỗ Thị Lời và đường sắt).

Lộ trình lưu thông vòng tránh như sau:

Lộ trình 1 (hướng lưu thông từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Hoàng Sa): Cách Mạng Tháng Tám - Rạch Bùng Binh - Nguyễn Thông - Kỳ Đồng - Trương Định - Hoàng Sa.

Lộ trình 2 (hướng lưu thông từ đường Hoàng Sa đến đường Cách Mạng Tháng Tám): Hoàng Sa - Rạch Bùng Binh - Cách Mạng Tháng Tám.

Từ TP.HCM đi các địa phương khác

Từ TP.HCM đi các tỉnh phía Bắc:

Lộ trình 1 (dành cho các loại xe): Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 51 - đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh Biên Hòa) - Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - các tỉnh phía Bắc. Hoặc bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - các tỉnh phía Bắc.

Lộ trình 2 (dành cho các loại xe ô tô): Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1- cầu Đồng Nai - Ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 51 - Cao tốc Long Thành - Phan Thiết - các tỉnh phía Bắc.

Từ các tỉnh phía Bắc về TP.HCM:

Lộ trình 1 (dành cho các loại xe): các tỉnh phía Bắc - Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh Biên Hòa) - Quốc lộ 51 - Ngã 3 Vũng Tàu - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới. Hoặc các tỉnh phía Bắc - Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - cầu Đồng Nai - Bến xe Miền Đông mới.

Lộ trình 2 (dành cho các loại xe ô tô): các tỉnh phía Bắc - Quốc lộ 1 - Cao tốc Phan Thiết - Long Thành - Quốc lộ 51 - Ngã 3 Vũng Tàu - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới.

Từ TP.HCM đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên:

Lộ trình 1 (dành cho các loại xe): Bến xe Miền Đông - Quốc lộ 13 - Quốc lộ 14 (hoặc ĐT.741).

Lộ trình 2 (dành cho các loại xe): trục tuyến Quốc lộ 13 - đường Đỗ Mười - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - Cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - Quốc lộ 20. Hoặc Bến xe Miền Đông mới - Quốc lộ 1 - cầu Đồng Nai - cầu vượt ngã 3 Vũng Tàu - Quốc lộ 1 (ngã ba Dầu Giây) - Quốc lộ 20.

Lộ trình 3 (dành cho các loại xe ô tô): Trục tuyến Quốc lộ 13 - Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp - Mai Chí Thọ - đường dẫn cao tốc - Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - Quốc lộ 20.

Từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về TP.HCM:

Lộ trình 1 (dành cho các loại xe): Quốc lộ 14 (hoặc ĐT.741) - Quốc lộ 13 - Bến xe Miền Đông.

Lộ trình 2 (dành cho các loại xe): Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - Cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 1 - đường Đỗ Mười - Quốc lộ 13 - Bến xe Miền Đông. Hoặc Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - Cầu vượt Ngã 3 Vũng Tàu - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới.

Lộ trình 3 (dành cho các loại xe ô tô): Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1 - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - Ngã 3 Vũng Tàu - cầu Đồng Nai - Quốc lộ 1 - Bến xe Miền Đông mới.

Lộ trình 4 (dành cho các loại xe ô tô): Quốc lộ 1 (Ngã ba Dầu Giây) - Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - đường dẫn cao tốc - đường Mai Chí Thọ - cầu vượt Cát Lái- đường Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn - đường Điện Biên Phủ - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bến xe Miền Đông.

Từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây:

Lộ trình 1 (dành cho các loại xe ô tô): Bến xe Miền Tây - Kinh Dương Vương - Lê Khả Phiêu - đường dẫn cao tốc - đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Quốc lộ 1 - Các tỉnh Miền Tây.

Lộ trình 2 (dành cho các loại xe): Bến xe Miền Tây - Kinh Dương Vương - Lê Khả Phiêu - các tỉnh Miền Tây.

Lộ trình 3 (dành cho các loại xe): Bến xe Miền Tây - Kinh Dương Vương - Lê Khả Phiêu - Nguyễn Văn Linh - Văn Tiến Dũng - các tỉnh Miền Tây.

Lộ trình 4 (dành cho các loại xe): Trường Chinh - Lê Quang Đạo - Phan Văn Khải - Tỉnh lộ 8 - Tuyến N2 - các tỉnh Miền Tây. Hoặc trục đường Trường Chinh - Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa - ĐT.824 (Tây Ninh) - Tuyến N2 - các tỉnh Miền Tây.

Lộ trình 5 (dành cho các loại xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải dưới 10 tấn): đường Lê Khả Phiêu → cao tốc Bến Lức – Long Thành → cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM:

Lộ trình 1 (dành cho các loại xe ô tô): Các tỉnh Miền Tây - cao tốc TP.HCM - Trung Lương - đường dẫn cao tốc - Lê Khả Phiêu - Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

Lộ trình 2 (dành cho các loại xe): Quốc lộ 1 (Tây Ninh) - Lê Khả Phiêu - Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

Lộ trình 3 (dành cho các loại xe): Văn Tiến Dũng - Nguyễn Văn Linh - Lê Khả Phiêu - Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

Lộ trình 4 (dành cho các loại xe): Tuyến N2 - Tỉnh Lộ 8 - Phan Văn Khải - Lê Quang Đạo - Trường Chinh. Hoặc tuyến N2 - ĐT.824 (Tây Ninh) - Nguyễn Văn Bứa - Lê Quang Đạo - Trường Chinh.

Lộ trình 5 (dành cho các loại xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải dưới 10 tấn): Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Cao tốc Bến Lức - Long Thành - Lê Khả Phiêu.