Người dân phấn khởi vì bến đò Bình Quới hoạt động lại, hết cảnh đi đường vòng 13/12/2025 12:00

(PLO)- Sau hơn 1,5 năm ngừng hoạt động, bến đò Bình Quới chính thức vận hành trở lại, mang niềm vui và sự thuận tiện cho đông đảo người dân hai bờ Bình Quới - Thủ Đức.

Sáng 13-12, bến đò Bình Quới, tuyến giao thông thủy nối liền phường Bình Quới và phường Thủ Đức chính thức rộn ràng hoạt động trở lại sau hơn 1,5 năm tạm ngưng vì những vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai (kể từ tháng 7-2024).

Sự trở lại ấy không chỉ đánh dấu việc khôi phục một bến đò quen thuộc, mà còn mở ra niềm vui, sự nhẹ nhõm cho hàng ngàn người dân vốn đã mòn mỏi chờ đợi suốt thời gian dài.

Phà Bình Quới hoạt động lại từ sáng nay.

Theo ghi nhận của PLO, ngay từ sáng sớm, khu vực bến đò đã đông đúc người dân. Sau bao ngày phải đi đường vòng xa xôi, kẹt xe triền miên, nay người dân lại được trở về với lối đi quen thuộc, quãng đường ngắn hơn, chi phí rẻ hơn và đặc biệt là tránh được những điểm nóng ùn ứ giao thông giờ cao điểm.

Hai bên bờ sông, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp. Bến đò như được đánh thức sau thời gian dài im lìm, trở lại vai trò vốn có của một điểm trung chuyển quan trọng trong đời sống thường nhật của người dân khu vực.

Dưới sông, chiếc phà liên tục quay đầu, nhịp nhàng đưa đón hành khách qua lại.

Người dân nhộn nhịp hai bên bờ.

Phà quay đầu liên tục phục vụ người dân.

Là người cảm nhận rõ sự bất tiện suốt thời gian bến đò tạm dừng, anh Duy Tuấn (ngụ phường Bình Quới), cùng vợ đi làm tại khu chế xuất Linh Trung, không giấu được niềm vui.

Anh chia sẻ, nhà anh chỉ cách bến đò vài km, thế nhưng khi không có phà, vợ chồng anh buộc phải đi đường vòng qua cầu Bình Triệu 1, rồi chạy dọc tuyến Phạm Văn Đồng để sang Thủ Đức, quãng đường hơn 10km, mất hơn 40 phút mỗi ngày.

“Bây giờ chỉ cần qua phà là tới, quãng đường rút xuống còn khoảng 5km, thời gian di chuyển chỉ chừng 20 phút, nhẹ người hẳn”- anh Tuấn nói đầy phấn khởi.

﻿ Người dân phấn khởi vì thời gian di chuyển được rút ngắn.

Cùng chung niềm vui, chị Mỹ Điệp (phường Thủ Đức) cho biết suốt thời gian bến đò đóng cửa, chị phải dậy sớm hơn để đi làm. Đi đường vòng xa, tiền xăng tăng mà người lúc nào cũng mệt mỏi, nay phà hoạt động lại, vừa nhanh vừa đỡ tốn kém. Chị Điệp mong bến hoạt động ổn định lâu dài để người dân yên tâm.

Bảng giá vé và quy định tại bến đò.

Trong ngày đầu tiên bến đò hoạt động trở lại, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) có mặt túc trực, vừa kiểm tra phương tiện, vừa kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định an toàn khi tham gia giao thông đường thủy.

Sự hiện diện này góp phần bảo đảm hoạt động của bến đò diễn ra trật tự, an toàn, tạo tâm lý yên tâm cho hành khách trong những chuyến đi đầu tiên sau thời gian dài gián đoạn.