TP.HCM sẽ tháo dỡ 108 trường hợp xây dựng, san lấp lấn chiếm sông, kênh rạch 07/01/2026 18:14

(PLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Đường thủy, tính đến nay, có 108 trường hợp công trình xây dựng, san lấp lấn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan đề nghị tăng cường công tác xử lý công trình xây dựng không phép trên hành lang an toàn bờ, san lấp lấn chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Đường thủy, tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM có 108 trường hợp công trình xây dựng, san lấp lấn chiếm và vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch.

Những công trình xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch sẽ bị tháo dỡ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân sống ven sông, kênh, rạch; bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng công trình không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị địa phương tích cực vận động người dân, doanh nghiệp tháo dỡ hoặc buộc tháo dỡ đối với công trình xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép.

Bên cạnh đó, Sở xây dựng TP.HCM giao Trung tâm Quản lý Đường thủy phối hợp UBND phường, xã có liên quan trong công tác phát hiện, kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy.