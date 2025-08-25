TP.HCM sẽ di dời gần 40.000 căn nhà ven kênh rạch trong 5 năm tới 25/08/2025 16:45

(PLO)- TP.HCM dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện chính sách đền bù, tái định cư cho người dân để di dời gần 40.000 căn nhà ven kênh rạch trong 5 năm tới.

Ngày 25-8, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã khảo sát hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm ở TP.HCM, trong đó có đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TP, khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TP.HCM sẽ di dời gần 40.000 nhà ven kênh rạch

Tại phường Bình Đông, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, hiện nay, trên địa bàn TP còn khoảng 39.600 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch thuộc 395 dự án/tuyến sông, kênh, rạch chưa triển khai thực hiện.

TP.HCM đề ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản di dời, bố trí tái định cư cho toàn bộ người dân sống trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn, khai thông dòng chảy, cải thiện vệ sinh môi trường, thực hiện chỉnh trang đô thị, khai thác quỹ đất dọc sông, kênh, rạch để phát triển kinh tế...

Trong năm 2025, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch; rà soát pháp lý và lập thủ tục thu hồi đất; đăng ký, phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn và giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

TP.HCM đang tập trung di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết, trong 30 năm qua, TP.HCM di dời được khoảng 44.000 căn nhà ven kênh rạch. Dự kiến, TP sẽ tiếp tục thực hiện chính sách đền bù, tái định cư cho người dân để di dời gần 40.000 căn nhà còn lại trong 5 năm tới.

Sau khi lắng nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của TP trong việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật nhanh chóng trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là di dời toàn bộ các hộ dân đang sinh sống trên và ven kênh rạch, nhằm khơi thông dòng chảy, cải thiện chất lượng môi trường sống, đồng thời phát triển không gian công cộng và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đã đi thực địa tại khu vực Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, ông Vũ Hồng Thanh cũng bày tỏ mối trăn trở trước sự mất cân đối trong phát triển đô thị giữa các khu vực hiện đại như Thủ Thiêm và những khu dân cư tạm bợ ven kênh rạch. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc di dời và bố trí tái định cư là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi cần có chiến lược tạo dựng sự ủng hộ từ người dân.

72 hộ dân chưa di dời tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cũng trong ngày 25-8, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đã đi thực địa tại khu vực Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trình bày với lãnh đạo Quốc hội về các địa điểm được quy hoạch cho Trung tâm Tài chính quốc tế, Cung thiếu nhi, và khu tổ hợp thương mại - dịch vụ Lotte. Ông cũng thông tin rằng TP đang xem xét ba phương án khác nhau cho việc bố trí trụ sở hành chính mới, trong đó có phương án đặt tại Thủ Thiêm.

Hiện nay, Thủ Thiêm vẫn còn 72 hộ dân với tổng diện tích khoảng 2,6 ha chưa được di dời. Trong số này, đã có 68 trường hợp được ban hành quyết định cưỡng chế và đủ điều kiện thực hiện thu hồi đất theo quy định. Theo ông Cường, chính quyền TP sẽ tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại với người dân trong thời gian tới nhằm tạo sự đồng thuận, tháo gỡ các vướng mắc còn lại.

Sau khi lắng nghe, ông Lê Quang Mạnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội nhấn mạnh rằng việc phát triển Trung tâm Tài chính không chỉ dừng lại ở việc cho thuê mặt bằng văn phòng cho các tổ chức tài chính. Thay vào đó, TP cần xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, có khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, góp phần tạo đà phát triển bền vững cho Thủ Thiêm.