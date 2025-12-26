Bản tin tối 26-12: Uỷ ban biên giới Thái Lan - Campuchia họp ngày thứ 2; Hà Nội sắp rét 7°C? 26/12/2025 19:43

(PLO)- Vợ chồng Vi “Ngộ” ra hầu tòa vì trốn thuế, trong khi phiên xử vụ việc tại chung cư Hà Nội bất ngờ tạm hoãn theo đề nghị của bị cáo. Cùng lúc, thông tin Hà Nội có thể rét đậm xuống 7 độ C sau Tết Dương lịch gây chú ý; Ukraine hé lộ quá trình chuẩn bị tấn công tàu ngầm Nga tại Novorossiysk...

Trong những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền thông tin về một đợt rét sâu dự kiến diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, cụ thể là từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 07 tháng 01.

Các bài đăng này cho rằng nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội có thể xuống mức 7 độ C, ngưỡng rét hại, và nhận định đây là đợt rét kỷ lục sau một tháng 12 có nền nhiệt khá ấm.

Thực tế, các ứng dụng dự báo thời tiết quốc tế trong những ngày trước đó cũng từng đưa ra các thông số tương tự, khiến dư luận không khỏi lo ngại về tình hình thời tiết trong những ngày đầu năm mới.