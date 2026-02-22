Tất bật dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm 22/02/2026 23:51

(PLO)- Lực lượng thi công, vệ sinh môi trường khẩn trương thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, hoàn trả mặt bằng khu trung tâm sau thời gian phục vụ người dân và du khách.

Tối 22-2 (mùng 6 Tết), lực lượng thi công, kỹ thuật và vệ sinh môi trường đồng loạt ra quân thu dọn Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sau thời gian phục vụ người dân và du khách.

Ghi nhận trong đêm, không khí tại khu vực trở nên tất bật khi công nhân liên tục tháo dỡ, vận chuyển các hạng mục trang trí. Các khu vực được phân chia để triển khai đồng loạt, bảo đảm tiến độ, an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Nhiều đại cảnh quy mô lớn như “Nhất mã thong dong” cao gần 7 m, “Đèn kéo quân”, “Ngựa chín hồng mao”… lần lượt được tháo dỡ. Hệ thống kỹ thuật, tiểu cảnh cũng được thu gom gọn gàng để sớm hoàn trả mặt bằng.