Dự báo thời tiết ngày 25-2: Bắc Bộ rét về đêm, Nam Bộ ngày nắng

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết từ ngày 25-2, nhiều khu vực có biến động, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào, giông rải rác, trời lạnh về đêm và sáng; Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông cục bộ.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 25-2, tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Nam Bộ cùng các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều 26-2 khả năng xảy ra mưa rào và giông rải rác, có điểm mưa to.

Từ đêm 26-2 đến ngày 6-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ yếu có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.

