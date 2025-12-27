TP.HCM sắp triển khai dự án hơn 5.500 tỉ đồng mở rộng đường, xây công viên ở khu Nam 27/12/2025 17:26

UBND TP.HCM vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp hướng dẫn các sở, ngành và đơn vị liên quan, đồng thời tham mưu UBND TP tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 490 ngày 10-12-2025 của HĐND TP.HCM về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo và mở rộng đường Tôn Thất Thuyết kết hợp công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ, trình trong tháng 12.

Theo đó, dự án được triển khai trên địa bàn phường Vĩnh Hội, phường Khánh Hội và phường Xóm Chiếu với tổng chiều dài khoảng 3.608m. Trong đó, hạng mục trọng tâm là cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài 3.423m, mặt cắt ngang 26m, bao gồm cả việc xây dựng mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu trên tuyến đường này.

Song song đó, dự án còn xây dựng đường quy hoạch số 1 dài 185m, rộng 28m, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực.

Không chỉ mở rộng hạ tầng giao thông đường bộ, dự án còn đầu tư xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ dọc kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu, kết hợp bố trí các điểm cập tàu phục vụ giao thông thủy nội địa. Định hướng là khoảng 1km bố trí một vị trí, nghiên cứu bến tàu khách nhằm khai thác tiềm năng giao thông đường thủy và không gian ven kênh.

Khu vực thực hiện dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và xây công viên dọc kênh Tẻ.

Bên cạnh đó, cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn cũng sẽ được cải tạo, mở rộng theo quy hoạch, đạt bề rộng 25m gồm 6 làn xe, dải phân cách, vỉa hè và lan can cầu mỗi bên rộng 1,5m.

Toàn bộ dự án còn bao gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như hệ thống thoát nước mặt, thoát nước thải sinh hoạt, chiếu sáng công cộng cùng việc hình thành công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ, tạo thêm không gian sinh hoạt, cải thiện cảnh quan đô thị và môi trường sống cho người dân.

Để triển khai dự án, TP.HCM sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 598 hộ dân, trong đó 461 hộ bị giải tỏa trắng và 137 hộ giải tỏa một phần. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh của dự án hơn 5.554 tỉ đồng, thời gian thực hiện kéo dài từ năm 2016 đến năm 2029.