TP.HCM sẽ mở rộng đường Tôn Thất Thuyết lên 27 m và xây công viên dọc kênh Tẻ 05/11/2025 14:36

(PLO)- TP.HCM dự kiến chi hơn 5.600 tỉ đồng giải tỏa gần 600 hộ dân để mở rộng đường Tôn Thất Thuyết, xây công viên dọc bờ kênh Tẻ, hoàn thành năm 2028.

Hội đồng Thẩm định TP vừa có thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Dự án có quy mô lớn, triển khai trên địa bàn các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội và Khánh Hội, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Mở rộng đường Tôn Thất Thuyết lên 27m

Trước đó, dự án đã được HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 21-4-2016, với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.466 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2021. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt chính thức. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng, quá trình điều chỉnh dự án đã ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng.

Theo phương án điều chỉnh, điểm đầu tuyến nằm tại giao cắt giữa đường số 1 (theo quy hoạch) và đường Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, trong khi điểm cuối tuyến kết nối với đường Trương Đình Hợi và đoạn đường cặp kênh Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu.

Hiện trạng đường Tôn Thất Thuyết.

Dự án sẽ thực hiện một loạt hạng mục quan trọng, gồm cải tạo, mở rộng đường với chiều dài 3.423 m, bề rộng 27 m, bao gồm xây dựng mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu;

Xây dựng mới đường số 1 (theo quy hoạch) với chiều dài 185 m, bề rộng 28 m; cải tạo, mở rộng cầu Nguyễn Kiệu theo quy hoạch với bề rộng mặt cầu 25 m gồm 6 làn xe, dải phân cách, vỉa hè và lan can mỗi bên 2 x 1,5 m.

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm thoát nước mặt, thoát nước thải sinh hoạt, chiếu sáng và các công trình phụ trợ khác. Xây dựng công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ, tạo không gian cảnh quan và môi trường sống xanh, góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh ước tính hơn 5.621 tỉ đồng, tăng hơn 3.400 tỉ đồng so với phương án ban đầu và thực hiện hoàn toàn từ nguồn ngân sách TP. Về giải phóng mặt bằng, dự kiến có 598 trường hợp phải thu hồi đất.

Hoàn thành dự án năm 2028

Kế hoạch triển khai dự án theo các giai đoạn: Quý IV-2025 sẽ trình thẩm định và phê duyệt đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; Quý I đến IV-2026 sẽ điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 liên quan; thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quý I đến III-2027, hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà thầu, khởi công và thi công công trình; Quý IV-2027 – IV-2028, tiếp tục thi công, hoàn thiện công trình và tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng; Năm 2029 sẽ hoàn tất các thủ tục quyết toán dự án.

Dự án góp phần chỉnh trang khu vực, giải quyết kẹt xe, ngập nước.

Việc đầu tư mở rộng tuyến đường và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ góp phần tăng cường năng lực giao thông trong khu vực; giải quyết vấn đề thoát nước, góp phần đảm bảo kết nối giao thông thông suốt, đáp ứng được mục tiêu chống ngập của thành phố, phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án đang thực hiện đầu tư tại khu vực.

Đồng thời, đảm bảo kết nối đồng bộ về tiến độ, quy mô với dự án cầu đường Nguyễn Khoái; góp phần chỉnh trang đô thị, tạo trục cảnh quan cho khu vực, tăng cường mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, việc nâng cấp mở rộng tuyến đường Tôn Thất Thuyết, kết hợp xây dựng công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ và xây dựng mới tuyến đường số 1 (theo quy hoạch) đảm bảo mục tiêu kép: Vừa giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường, vừa di dời giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang và phát triển đô thị.

Hội đồng thẩm định đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hoàn thiện lại nội dung, số liệu như đã nêu trên trong hồ sơ trình Cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.