TP.HCM tận dụng đất trống, bỏ rào chắn 9 khu đất để làm công viên, vườn hoa phục vụ Tết 09/01/2026 15:38

(PLO)- TP.HCM có nhiều khu đất để trống trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc để làm công viên, vườn hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP.HCM về việc rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc (quận 1, quận 3 cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

TP.HCM đề xuất 9 khu đất làm công viên, vườn hoa phục vụ Tết Nguyên đán năm 2026. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất chín khu đất như sau: