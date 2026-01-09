TP.HCM tận dụng đất trống, bỏ rào chắn 9 khu đất để làm công viên, vườn hoa phục vụ Tết

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP.HCM về việc rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc (quận 1, quận 3 cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất chín khu đất như sau:
- Khu đất tại số 08 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).
- Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
- Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (Dự án Thương xá Tax).
- Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.
- Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.
- Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.
- Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.
- Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (Tòa nhà SJC).
- Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).