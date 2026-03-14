Ngày mai, TP.HCM sẽ có xe đạp điện công cộng ở khu vực trung tâm 14/03/2026 19:49

(PLO)- Nhà đầu tư sẽ đưa xe đạp điện công cộng vào hoạt động tại trung tâm TP.HCM vào chiều ngày 15-3.

Nhằm từng bước đa dạng hóa phương thức tiếp cận giao thông công cộng, khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Công ty CP Tập đoàn Trí Nam đã tiến hành đầu tư xe đạp điện công cộng.

Theo đó, nhà đầu tư đã đưa xe đạp điện công cộng vào hoạt động cùng với hệ thống xe đạp công cộng hiện hữu từ ngày mai 15-3.

Đây là loại hình phù hợp trong bối cảnh TP đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng.

Địa điểm tổ chức trải nghiệm tại trạm xe đạp công cộng tại Thương xá Tax, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM (khu vực giao đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ). Đối tượng tham gia là người dân và du khách có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ, mỗi khách hàng đăng ký ứng dụng TNGo-HCM sẽ được nhận 1 mã trải nghiệm miễn phí trong thời gian 15 phút.

Dự kiến giá dịch vụ sau giai đoạn trải nghiệm như sau: vé 15 phút 10.000 đồng, vé 30 phút 20.000 đồng, vé 60 phút 35.000 đồng, vé 120 phút 60.000 đồng, vé 240 phút 110.000 đồng.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết việc phát triển dịch vụ xe đạp, xe đạp điện công cộng góp phần khuyến khích người dân chuyển dần từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện công cộng. Qua đó kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và hướng đến mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải.