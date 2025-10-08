Camera ghi lại cảnh xe đạp điện độ chế bị rớt bánh, nam sinh ngã trên đường 08/10/2025 21:11

(PLO)- Camera an ninh nhà dân ghi lại cảnh một nam sinh cấp 2 đang chạy xe đạp điện độ chế giữa quốc lộ 62 thì bị rớt bánh xe, may mắn chỉ bị trầy xước.

Trưa 8-10, camera an ninh của một hộ dân ven quốc lộ 62 (đoạn qua ấp 2, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) ghi lại vụ tai nạn hy hữu khiến nhiều người thót tim.

Video: Nam sinh chạy xe đạp điện độ chế bị rớt bánh, té ngã trên đường

Một nam sinh cấp 2 đang chạy xe đạp điện đến trường thì bị rớt bánh sau, té ngã lăn ra giữa đường.

Theo hình ảnh ghi lại, vào khoảng 11 giờ 15 phút, nam sinh điều khiển xe đạp điện lưu thông hướng từ Mộc Hóa về Tân An.

Khi xe di chuyển đến km10+500, bánh sau văng ra ngoài khiến xe chao đảo, em ngã xuống mặt đường. Rất may, thời điểm này không có phương tiện nào lưu thông qua lại nên em chỉ bị trầy xước nhẹ.

Nam sinh chạy xe đạp điện độ bị té ngã trên Quốc lộ 62. Ảnh: Cắt từ clip

Người dân gần đó nhanh chóng chạy đến đỡ em dậy, kiểm tra tình trạng sức khỏe và giúp đưa đến trường.

Theo người dân chứng kiến, chiếc xe đạp điện của nam sinh đã được “độ” lại, có thể chạy với vận tốc lên đến 50 km/giờ. Nhiều người cho rằng vụ việc là lời cảnh báo đối với các học sinh đang tự ý thay đổi cấu trúc xe, tăng tốc độ vượt mức an toàn.

Thời gian qua, Cơ quan chức năng địa phương thường xuyên khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện của con em, đồng thời nhắc nhở việc chấp hành quy định khi điều khiển xe đạp điện để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông.