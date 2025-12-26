Khám nghiệm hiện trường vụ cháy có dấu hiệu phóng hỏa đốt nhà 26/12/2025 18:26

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn, có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà.

Ngày 26-12, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: VKS

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 23-12, căn nhà của ông NĐL (thôn 6A, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng có dấu hiệu của việc cố ý phóng hỏa đốt nhà.

Vì vậy, Viện KSND khu vực 9, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết, lấy lời khai người có liên quan đến vụ cháy, người làm chứng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn nhà ông L. thời điểm bị cháy. Ảnh: MXH

Theo tìm hiểu, căn nhà bị cháy của ông NĐL là nhà mái thái, có ba phòng ngủ, một phòng khách và một gác lửng. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra hoản hoạn, ông NĐL cũng quay trực tiếp lên mạng xã hội, cho rằng có người đã phóng hỏa, gây ra vụ cháy.