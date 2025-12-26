Điều tra vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người tử vong 26/12/2025 19:35

(PLO)- Do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên lao vào nhau hỗn chiến khiến một người chết, một bị thương nặng.

Ngày 26-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong, một người bị thương nặng xảy ra ở xã Vạn Ninh.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: AB

Theo thông tin ban đầu, tối 25-12, nhóm của LQV (19 tuổi, ngụ xã Vạn Hưng) cùng sáu người mang khác theo hung khí, đi xe máy từ xã Vạn Hưng đến nhà NVK (19 tuổi, ngụ xã Vạn Ninh) giải quyết mâu thuẫn.

Đến nơi, nhóm của V dùng gạch, đá ném vào nhà K làm hư hỏng một số tài sản rồi rời đi. K sau đó gọi thêm bạn đi tìm nhóm của V.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhóm của V và K gặp nhau tại khu vực gần đường sắt thuộc thôn 10, xã Vạn Ninh, nên lao vào hỗn chiến.

Trong lúc xô xát, NVK (21 tuổi, anh ruột của K) bị thương nặng, tử vong sau đó.

Vụ hỗn chiến còn khiến N (20 tuổi, ngụ xã Vạn Ninh) bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.