Người dân lo lắng sau vụ heo đã tiêu hủy được đào lên chế biến đưa ra thị trường 26/12/2025 17:03

(PLO)- Người dân lo lắng khi số heo nhiễm bệnh, đã được tiêu hủy nhưng bị một nhóm người đào lên, mang về chế biến để bán ra thị trường.

Vừa qua, PLO đã thông tin việc Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bảy bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, xảy ra tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Bảy bị can gồm Đặng Hoàng Đình (ngụ xã Cam Lâm), Cao Bằng, Mấu Thanh Tuấn, Cao Văn Biên, Mấu Bình, Mang Chiến, Mấu Lạng (tuổi từ 26 đến 45, cùng ngụ xã Cam Hiệp, Khánh Hòa).

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Người dân lo thịt heo bệnh tuồn ra thị trường

Các bị can trên bị khởi tố vì tổ chức đào bới các xác heo chết, heo bệnh do bệnh dịch đã tiêu huỷ từ khu vực bãi chôn lấp, vận chuyển đến bãi đất trống thuộc thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm.

Nhóm người bị khởi tố. Ảnh: Xuân Hoát

Tại đây, nhóm này mổ xẻ, sơ chế, bảo quản ướp lạnh để cung cấp ra thị trường kiếm lời.

Cảnh sát xác định trong 304 mẫu bệnh của heo chết là tang vật thu giữ thì có đến 295 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Trước khi bị bắt, nhóm bị can này đã sơ chế 5.104 kg thịt heo với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Sau khi báo đăng, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc vì hành vi của nhóm người trên là không thể chấp nhận.

Chị Nguyễn Như Quỳnh, ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nói rất sốc khi đọc thông tin về vụ việc. Tuần nào chị cũng đi chợ mà món thịt heo là loại thực phẩm không thể thiếu của gia đình.

“Nếu công an không phát hiện kịp thời, số thịt heo này sẽ tuồn ra thị trường. Người dân không biết mà ăn phải chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì khi ra đến chợ, rất khó để phân biệt đâu là heo bệnh, đâu là heo đã được kiểm dịch an toàn” - chị Quỳnh nói.

Chị Hương Giang cũng cho rằng phải có chế tài thật nặng để răn đe những người làm ăn bất chấp lương tâm, coi rẻ tính mạng, sức khỏe người khác. “Nếu công an không điều tra thì không biết nguy cơ ra sao khi số thịt heo trên được bán ra thị trường” - chị Giang lo lắng.

Heo đã tiêu hủy không thể bán tươi ngoài chợ

Trao đổi với PLO, bà Trần Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết nguyên tắc tiêu hủy heo bị dịch tả châu Phi được thực hiện theo Thông tư 07/2016/TT-Bộ NN-PTNT.

Cụ thể, phải làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác, sau đó chọn địa điểm tiêu hủy ưu tiên tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch, bằng cách đào hố chôn lấp.

Đặng Hoàng Đình là người chủ mưu, cầm đầu thuê nhóm người đào heo chết chế biến để bán ra thị trường. Ảnh: Xuân Hoát

Theo bà Thúy, sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nện chặt. Hố chôn sau đó sẽ được cắm biển cảnh báo và giao cho UBND xã, phường quản lý, tổ chức kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn.

Theo bà Thúy, việc phát hiện các hố chôn này không khó vì đã có biển cảnh báo. Do đó, nhóm người trên đã canh lúc không có ai đào lên để mang heo bệnh đi mổ xẻ.

Bà Thúy cho rằng hành vi của nhóm người trên là rất đáng lên án. Tuy nhiên, bà nhìn nhận việc heo đã bị bệnh dịch tả châu Phi nếu được tiêu hủy rất khó để mang ra chợ bán.

“Heo bệnh mà giết mổ đem bán tươi thì không ai mua đâu, màu sắc và mùi khác hẳn. Tôi đi dập dịch nhiều nên biết, thịt heo đã nhiễm bệnh có mùi rất hôi. Nếu heo chết chiều tối hôm trước, đến 7 giờ sáng hôm sau đã bốc mùi không chịu nổi rồi. Các sản phẩm từ heo đã được tiêu hủy sẽ được chế biến, chắc chắn không bán tươi được” - bà Thúy nói.

Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y cũng cho biết nhóm người này khai sau khi đào heo lên, mổ thịt đem đi đông lạnh.

“Nếu thịt này được tuồn ra thị trường thì chỉ có thể dùng cho các bếp ăn đông người, chế biến số lượng lớn chứ không thể bán lẻ ngoài chợ. Do đó, việc kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu vào ở các bếp ăn ở khu công nghiệp, các trường học, quán ăn bình dân nếu được kiểm soát chặt, đúng quy trình sẽ không thể lọt số thịt bẩn này vào được” - bà Thúy nói.