Nhiều cảnh sát đang có mặt tại trụ sở Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa 24/12/2025 16:18

(PLO)- Nhiều cảnh sát xuất hiện và làm việc tại trụ sở Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa tại đường Thống Nhất, TP Nha Trang.

Đến 15 giờ 40 ngày 24-12, lực lượng cảnh sát vẫn đang có mặt bên trong trụ sở Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa (Khapharco) tại số 74-76 Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều cảnh sát có mặt bên trong trụ sở Công ty CP Dược Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ghi nhận của PV, một cánh cửa của trụ sở công ty dược đã đóng. Bên trong, cảnh sát đang làm việc với sự có mặt của nhiều nhân viên.

Theo người dân, công an có mặt từ 8 giờ cùng ngày. Một người dân cho biết: "Buổi sáng có nhiều cảnh sát hơn, họ làm việc cả ngày nay".

Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1987, thực hiện cổ phần hóa từ năm 2004.

Trụ sở Công ty CP Dược Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau 20 năm hoạt động, Khapharco trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Công ty CP Dược phẩm Khánh Hòa hiện do ông Lê Nhuận làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT.