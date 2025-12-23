Giải cứu hàng chục con mèo bị bắt, nhốt trong căn nhà thuê

Ngày 23-12, Công an xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người về hành vi bắt trộm mèo.
Khoảng 5 giờ cùng ngày, tổ công của Công an xã Phước Dinh tiến hành kiểm tra đột xuất một căn nhà thuê trên địa bàn, phát hiện 26 con mèo có tổng trọng lượng 48 kg, đang bị nhốt trong lồng sắt, bao tải.
Làm việc với cơ quan công an, những người trong căn nhà này khai số mèo trên được bắt trộm, đặt bẫy trong khu dân cư. Toàn bộ số mèo đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn với giá 40.000-50.000 đồng/kg.
Công an xã Phước Dinh thông báo ai là chủ của các con mèo hoặc có mèo bị bắt trộm liên hệ qua số trực ban Công an xã 0933004800 để được hướng dẫn nhận lại.