Giải cứu hàng chục con mèo bị bắt, nhốt trong căn nhà thuê 23/12/2025 16:20

(PLO)- Công an kiểm tra đột xuất căn nhà thuê ở xã Phước Dinh, phát hiện hàng chục con mèo đang bị nhốt trong lồng sắt, bao tải.

Ngày 23-12, Công an xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người về hành vi bắt trộm mèo.

Số mèo được phát hiện trong căn nhà thuê. Ảnh: CA

Khoảng 5 giờ cùng ngày, tổ công của Công an xã Phước Dinh tiến hành kiểm tra đột xuất một căn nhà thuê trên địa bàn, phát hiện 26 con mèo có tổng trọng lượng 48 kg, đang bị nhốt trong lồng sắt, bao tải.

Làm việc với cơ quan công an, những người trong căn nhà này khai số mèo trên được bắt trộm, đặt bẫy trong khu dân cư. Toàn bộ số mèo đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn với giá 40.000-50.000 đồng/kg.

Nhóm người được đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Công an xã Phước Dinh thông báo ai là chủ của các con mèo hoặc có mèo bị bắt trộm liên hệ qua số trực ban Công an xã 0933004800 để được hướng dẫn nhận lại.