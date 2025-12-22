Khởi tố hai phụ nữ vận chuyển trái phép 24 thỏi vàng qua sân bay Cam Ranh 22/12/2025 12:33

Hai người phụ nữ mang 24 thỏi vàng cùng 32 điện thoại iPhone từ Hàn Quốc về Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện tại sân bay.

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Thảo An (37 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Ngọc Nghiên (65 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Cả hai bị điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hơn 2,3 kg vàng qua biên giới.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Nghiên. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 8-12, An và Nghiên đi từ Cảng hàng không quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Khi hai người đang làm thủ tục để bay đi Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh kiểm tra hành lý. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý ký gửi của bà Nghiên và bà An có 24 thỏi kim loại màu vàng cùng 32 điện thoại iPhone.

Bị can Lê Thị Thảo An. Ảnh: CA

Kết quả giám định xác định 24 thỏi kim loại trên là vàng 9999, tổng trọng lượng hơn 2,3 kg.

Tại cơ quan điều tra, bà Nghiên và bà An khai nhận vận chuyển thuê số vàng và điện thoại trên cho một người không rõ lai lịch về TP Hà Nội với tiền công 33 triệu đồng.