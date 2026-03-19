Hải quân Việt Nam - Trung Quốc tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ 19/03/2026 14:21

(PLO)- Cơ chế tuần tra liên hợp góp phần duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Hải quân hai nước.

Sáng 19-3, tại cảng Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu hai nước dự Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Ngay sau khi đến cảng Phòng Thành, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân tham quan khu trưng bày hình ảnh về các chuyến tuần tra liên hợp trước đây.

Tháng 10-2005, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc ký Thỏa thuận về tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Từ năm 2006 đến nay, hai bên liên tục tổ chức 39 đợt tuần tra và nhiều lần luyện tập chung. Hoạt động này góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng, tăng cường tin tưởng lẫn nhau và nâng cao hiệu quả ứng phó rủi ro trên biển.

Tiếp đó, hai Bộ trưởng tham quan tàu 568 của Hải quân Trung Quốc, tàu 015 của Hải quân Việt Nam và thăm hỏi, động viên sỹ quan, thủy thủ hai bên.

Báo cáo với hai Bộ trưởng, chỉ huy hai biên đội cho biết sỹ quan, thủy thủ đã hoàn thành tốt các nội dung giao lưu văn hóa, thể thao và hiệp đồng đầy đủ nhiệm vụ tuần tra.

Trong đợt này, Hải quân Việt Nam sử dụng biên đội tàu 015, 012; Hải quân Trung Quốc sử dụng biên đội tàu 568, 627. Hai bên thực hiện tuần tra trên 8 tuyến, đi qua 9 điểm với tổng quãng đường 247 hải lý trong 28 giờ. Các phương tiện, trang bị kỹ thuật hoạt động tốt, quân nhân hai bên sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Biên đội tàu hai nước sẽ huấn luyện các nội dung: Vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển (có bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ), tìm kiếm cứu nạn và đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Cơ chế tuần tra liên hợp giúp duy trì an ninh, trật tự trên Vịnh Bắc Bộ và nâng cao khả năng ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống. Hoạt động này đồng thời tăng cường sự tin cậy giữa lực lượng Hải quân và quân đội hai nước, đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Sau khi được sự đồng ý của hai Bộ trưởng, các tàu Hải quân triển khai đội hình rời cảng Phòng Thành, bắt đầu nhiệm vụ tuần tra và huấn luyện liên hợp. Thời tiết trên biển hiện thuận lợi cho chuyến tuần tra.