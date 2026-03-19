Vĩnh Long công bố danh sách 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 19/03/2026 19:54

(PLO)- Danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm có 85 người, trong đó có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Lâu; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang...

Ngày 19-3, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Vĩnh Long đã bầu ra 85 đại biểu HĐND tỉnh trong đó có: ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh uỷ; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh...

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031