Vĩnh Long công bố danh sách 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 19-3, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Vĩnh Long đã bầu ra 85 đại biểu HĐND tỉnh trong đó có: ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh uỷ; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh...
Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đây