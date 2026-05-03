Du lịch Quảng Ninh, Hải Phòng bội thu dịp nghỉ lễ 03/05/2026 17:40

Theo báo cáo của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, lũy kế bốn ngày nghỉ (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5-2026), tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 910.000 lượt, trong đó khách nội địa đạt khoảng 873.000 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 37.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 360.000 lượt.

Quảng Ninh thu hơn 2.800 tỉ đồng

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.820 tỉ đồng.

Bãi tắm Hòn Gai (Quảng Ninh) thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tắm biển. Ảnh: NS

Những điểm du lịch được du khách yêu thích, lựa chọn tại Quảng Ninh có thể kể đến: Vịnh Hạ Long với hơn 70.000 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đạt 52.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đạt 24.000 lượt; Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đạt hơn 42.000 lượt; đặc khu Cô Tô đạt hơn 20.000 lượt; đặc khu Vân Đồn đạt 115.000 lượt; phường Móng Cái 1 đạt hơn 60.000 lượt…

Tính cả ba ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và bốn ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt đến 1,345 triệu lượt khách, khách lưu trú đạt 530.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.165 tỉ đồng.

Điểm nhấn nổi bật trong kỳ nghỉ lễ năm nay giúp Quảng Ninh đón được lượng khách lớn là chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên toàn tỉnh, tạo nên không khí sôi động, lan tỏa từ trung tâm đến các địa phương.

Nổi bật nhất là chương trình Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, thu hút khoảng 80.000 khán giả theo dõi trực tiếp và qua các nền tảng truyền hình trung ương, địa phương.

Carnaval Hạ Long thu hút khoảng 80.000 khán giả, du khách theo dõi trực tiếp. Ảnh: TT

Không chỉ vậy, hàng loạt sản phẩm du lịch – giải trí đặc sắc về đêm được tổ chức trong dịp nghỉ lễ năm nay tiếp tục “giữ chân” du khách bằng những trải nghiệm rực rỡ sắc màu.

Không gian vui chơi, mua sắm, ẩm thực và nghệ thuật diễn ra xuyên suốt, góp phần vẽ nên bức tranh du lịch đêm đầy sức hút, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ lễ, như: Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026; Phố ẩm thực quốc tế - Hạ Long 2026; Chợ đêm VUI-Fest Ha Long; Trình diễn Sóng hội Ánh sáng, Trình diễn nhạc nước Hạ Long Bay show...

Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn, Foodtour hút khách

Không kém cạnh Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ, Hải Phòng ước đón và phục vụ gần 900.000 lượt khách. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 800.000 lượt; khách quốc tế gần 90.000 lượt.

Thống kê 9 ngày, từ Giỗ tổ Hùng Vương, Hải Phòng ước đón và phục vụ gần 1, 5 triệu lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025, doanh thu ước đạt 1.120 tỉ đồng.

Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố ước đạt 70%. Trong 5 ngày cao điểm (25-4, 26-4, 30-4, 1-5, 2-5), nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn, Cát Bà đạt công suất 100%.

Du lịch biển đảo Cát Bà hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ này. Ảnh: XT

Theo đánh giá của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hải Phòng, một số trọng điểm du lịch trên địa bàn đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng như khu du lịch Cát Bà, khu du lịch Đồ Sơn, khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, khu đô thị, vui chơi giải trí Vũ Yên…

Trong đó, Cát Bà – Di sản thiên nhiên thế giới đã đón trên 100.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Lượng khách tăng mạnh nhờ cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, thời tiết thuận lợi và các hoạt động tham quan vịnh, tắm biển, trải nghiệm sinh thái được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ.

Biển người chen chân trong bãi tắm khu 2 tại Đồ Sơn. Ảnh: NS

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch ẩm thực (foodtour) tiếp tục là sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và khám phá văn hóa ẩm thực đặc trưng của Hải Phòng.

Nhiều tuyến phố ẩm thực, quán ăn nổi tiếng và các món đặc sản địa phương như bánh đa cua, bún cá, nem cua bể, hải sản… đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài thành phố, góp phần tạo không khí du lịch sôi động trong dịp nghỉ lễ.