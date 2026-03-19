Lâm Đồng: 22 phương tiện vi phạm tốc độ trên quốc lộ 1 trong ngày 18-3 19/03/2026 10:51

(PLO)- Ngày 18-3, hệ thống giám sát đã ghi hình 22 phương tiện vi phạm tốc độ khi lưu thông trên quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 19-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố danh sách phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Lắp đặt chốt đèn tại km 1734+200. Ảnh: PN

Theo đó, từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút ngày 18-3 có 22 phương tiện vi phạm tốc độ khi lưu thông trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Cụ thể, có 21 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ qui định từ 5 km đến dưới 10 km; 1 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ qui định từ 10 km đến dưới 20 km (biển số xe đăng ký tại Hà Nội).

Các phương tiện vi phạm tốc độ đều bị camera ghi hình tại khu dân cư đông đúc. Ảnh: PN

Các trường hợp vi phạm tốc độ trên quốc lộ 1 có biển số đăng ký tại TP.HCM, Bình Dương, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Cần Thơ…

Các phương tiện đều bị hệ thống giám sát bằng camera ghi lại hình ảnh vi phạm trên quốc lộ 1 tại km1762 thuộc địa phận xã Tân Minh và km1734 thuộc địa phận xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng.

Danh sách 22 phương tiện vi phạm.

Được biết, cả hai vị trí nói trên đều qua khu dân cư đông đúc, hạn chế tốc độ với nhiều bảng cảnh báo, chốt đèn nhưng thời gian qua vẫn rất có nhiều phương tiện vi phạm tốc độ.