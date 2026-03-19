Liên tục phát hiện nhiều tài xế dừng xe để ngủ ở dải dừng khẩn cấp trên cao tốc 19/03/2026 10:03

(PLO)- Cảnh sát giao thông liên tục phát hiện, ghi hình, thông báo phạt nguội nhiều trường hợp đậu xe để ngủ ở các dải dừng khẩn cấp trên các tuyến cao tốc.

Ngày 19-3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT cho biết đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên đề, Đội CSGT số 6 đã đồng loạt tổ chức 10 tổ tuần tra, sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình các trường hợp vi phạm để xử lý phạt nguội trên 6 tuyến cao tốc từ TP.HCM – Vân Phong qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Xe dừng ở dải dừng khẩn cấp để ngủ.

Các hành vi tập trung xử lý gồm dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi gặp sự cố buộc phải dừng xe tại làn khẩn cấp; không đặt biển cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo cách tối thiểu 150 m về phía sau khi dừng xe khi buộc phải dừng trên phần làn đường xe chạy.

Chỉ trong ngày 18-3, Đội CSGT số 6 đã ghi nhận 34 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và đã gửi thông báo xử phạt đến các chủ phương tiện.

Lúc 3 giờ 6 phút ngày 19-3, trên cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo, thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng CSGT phát hiện một xe tải đang đậu tại dải dừng khẩn cấp nên tiến hành ghi hình kiểm tra và thời điểm trên cả tài xế, phụ xe đang ngủ ngon lành trong cabin xe.

Lái và phụ xe dừng xe ngủ ngon lành.

Liên tiếp trong những ngày qua, Đội CSGT số 6 đã phát hiện, ghi hình, thông báo phạt nguội rất nhiều trường hợp đậu xe ở các dải dừng chân khẩn cấp trên các tuyến cao tốc để ngủ mà không bật đèn cảnh báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe.

Căn cứ điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền của hành vi dừng, đỗ sai qui định trên cao tốc sẽ bị phạt 12- 14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.