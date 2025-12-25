Nhóm người chuyên đào trộm heo bệnh đã tiêu hủy về sơ chế bán ra thị trường 25/12/2025 14:12

(PLO)- Nhóm do Đình cầm đầu canh lúc cơ quan chức năng rút đi, đào trộm heo bị tiêu hủy do dịch bệnh, đưa về sơ chế bán ra thị trường.

Ngày 25-12, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bảy người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, do Đặng Hoàng Đình (30 tuổi, ngụ xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 30-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra đột xuất điểm tập kết heo ở thôn Tân Phú, xã Cam Lâm.

Nhóm nghi phạm bị khởi tố. Ảnh: AB

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 304 con heo chết hoặc có dấu hiệu bệnh nặng. Trong đó, 146 con đã được xẻ thịt, 125 con nguyên con đã chết và 33 con còn sống nhưng yếu. Tổng trị giá tang vật ước tính khoảng 850 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây buôn bán thịt heo bệnh là Đình.

Để thực hiện hành vi, Đình đã thuê sáu người làm cho mình. Nhóm này sẽ dò la, nắm bắt việc cơ quan chức năng tiêu hủy heo nhiễm bệnh. Sau khi cơ quan chức năng rút đi, Đình chỉ đạo nhóm mình thuê đào xác heo chết, heo bệnh từ các khu vực chôn lấp, sau đó vận chuyển đến bãi đất trống tại thôn Tân Sinh Tây.

Tại đây, nhóm của Đình sẽ mổ xẻ, sơ chế, bảo quản đông lạnh nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ để kiếm lời bất chính.

Kết quả xét nghiệm 304 mẫu bệnh phẩm cho thấy có tới 295 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan chức năng xác định, nhóm của Đình đã sơ chế hơn 5.104 kg thịt heo, với giá trị trên 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định.