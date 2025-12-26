Vận động 1 bị can đang bị truy nã về Hà Nội đầu thú 26/12/2025 18:49

(PLO)- Nguyễn Duy Long bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bỏ trốn vào TP.HCM và đã được công an vận động quay về Hà Nội đầu thú.

Chiều 26-12, Công an TP Hà Nội cho biết, bị can Nguyễn Duy Long (22 tuổi, trú xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang)- trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy đã ra đầu thú.

Nguyễn Duy Long đã quay trở về Hà Nội đầu thú. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, tháng 5-2024, Long có hành vi liên quan đến ma tuý trên địa bàn thị xã Sơn Tây (cũ) thuộc TP Hà Nội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 20-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Long về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Long.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Sơn Tây (TP Hà Nội) xác định Long đã bỏ trốn vào TP.HCM và thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Sau khi được cán bộ công an vận động, ngày 25-12, Long đã quay trở về, đến Công an phường Sơn Tây xin đầu thú.

Hiện Công an phường Sơn Tây đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.